Las solemnes frases de Neil Armstrong que esperan mármol

Hace tan solo una semana se cumplían cincuenta y siete años del primer alunizaje a bordo del módulo lunar Eagle. Hacemos hincapié en esto a conciencia, pues en rigor quien alunizó fue el módulo lunar, ya que ‘Apolo 11’ es el nombre de toda la misión espacial.

Mientras el comandante Neil Armstrong y Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar, procedían al alunizaje; Michael Collins permaneció orbitando la Luna a bordo del módulo de mando Columbia, único módulo que reentró en la atmósfera terrestre y amerizó en el océano Pacífico.

Cada uno de los tres astronautas de la expedición ejercían misiones específicas, pero no cabe duda de que el protagonismo y referente de aquella hazaña lo tuvo Armstrong, acaparando portadas y titulares. Primero, por ser el comandante de la misión y segundo, por ser el primer ser humano en pisar -y caminar- sobre la luna. Buzz Aldrin le seguiría minutos después. Así es que sus reflexiones y solemnes frases adquieren mayor dimensión, tan sólo por pronunciarlas él, motivo por el que hoy es nuestro Personaje.

Es por eso que consideramos que la frase más solemne e icónica de la mayor aventura del hombre, pronunciada por Neil Armstrong nada más plasmar su huella en la superficie lunar: «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad», debería inscribirse en mármol -por razones obvias, al menos en español e inglés- y formar parte del monumento histórico que conforma la antena que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) cedió al Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, y que está ubicada en amplios parterres ajardinados de la avenida de Colón -en Meloneras-, «como testimonio simbólico de la indisoluble relación de San Bartolomé de Tirajana y la exploración espacial».

También debería quedar grabado en mármol para que forme parte de la memoria colectiva la trayectoria de esta mítica frase, pues existe constancia documental de que fue recibida por primera vez en tierra, en la Estación Espacial de Maspalomas. Así lo sostienen los datos del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Compañía Telefónica Nacional de España (Ctne), según los cuales «la voz de Neil Armstrong llegó con total claridad a Maspalomas. Desde la estación espacial fue distribuida por línea telefónica hasta Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, mediante un enlace hertziano de onda corta, se transmitió a Inglaterra donde enlazó con el cable submarino del centro internacional de comunicaciones de Andover (Hampshire) y, desde allí, fue retransmitida por circuitos de microondas hasta Houston».

Otra frase del comandante Neil Armstrong -desconocida o ignorada- y que reúne todos los méritos para que forme parte de la memoria colectiva, es la que le contestó al periodista del Diario de Las Palmas, Luis García Jiménez, a la pregunta: «¿Qué sensación le produjo pisar la Luna?», a la que Armstrong le contestó: «Fue algo indescriptible. Es un sitio maravilloso, como Maspalomas. Toda la isla lo es».

Somos nosotros -los contemporáneos- los que tenemos que escribir la historia de nuestro pueblo y es nuestro deber hacérsela saber a nuestra gente, a las generaciones futuras y al turista que nos visita, revalorizando así nuestro orgullo de pertenencia y poniendo nuestra historia como valor añadido y empaque promocional al destino turístico Maspalomas Costa Canaria.

Noticias relacionadas

Para comprender la verdadera trascendencia del papel protagonista -incluso decisivo- de la Estación Espacial de Maspalomas en esta odisea del ser humano, es totalmente recomendable la exposición Destino La Luna, en el Museo Elder y Miller de la Ciencia y la Tecnología, de Las Palmas de Gran Canaria, que estará disponible hasta el 30 de noviembre de este año.