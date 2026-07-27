¿Está Susanna Griso de luna de miel en Gran Canaria? Esto es lo que se sabe

La boda de Susanna Griso y Luis Enríquez ha sido uno de los grandes acontecimientos sociales del verano. Apenas unos días después de darse el "sí, quiero" en la Costa Brava, las redes sociales han comenzado a especular sobre un posible destino para su luna de miel: Gran Canaria.

La posibilidad ha despertado el interés de numerosos usuarios, aunque, por el momento, no existe ninguna confirmación de que la presentadora de Espejo Público se encuentre disfrutando de unos días de descanso en la isla. Hasta la fecha no han trascendido fotografías, vídeos ni información oficial que sitúen a la periodista en Gran Canaria, por lo que todo se mueve en el terreno de la especulación.

Lo que Susanna Griso dijo sobre su luna de miel

Lo que sí había adelantado la propia presentadora antes de la boda es que no tenía previsto realizar una gran luna de miel inmediatamente después del enlace.

En varias entrevistas explicó que el gran viaje de la pareja ya lo habían realizado meses antes, cuando recorrieron Argentina durante tres semanas, un viaje en el que, precisamente, Luis Enríquez le pidió matrimonio. Por ese motivo, tras la boda aseguraba que su idea era quedarse "cerquita" y dejar un gran viaje para más adelante.

Una boda en la Costa Brava con más de 200 invitados

Susanna Griso y Luis Enríquez contrajeron matrimonio el pasado 25 de julio en S'Agaró, en la Costa Brava, rodeados de familiares, amigos y numerosas caras conocidas del periodismo, la televisión y el mundo empresarial.

La pareja optó por una ceremonia sin exclusiva y permitió que los invitados utilizaran sus teléfonos móviles con normalidad, rompiendo así con una tendencia cada vez más habitual en las bodas de personajes públicos.

¿Ha elegido finalmente Canarias?

Por ahora, la respuesta es sencilla: no hay ninguna confirmación de que Susanna Griso esté pasando su luna de miel en Gran Canaria o en cualquier otra isla del archipiélago.

Lo único que se conoce oficialmente es que la periodista descartó realizar una gran escapada internacional inmediatamente después de la boda y que prefería disfrutar de unos días de descanso cerca de España antes de emprender un viaje de mayor duración en otro momento.