La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Gran Canaria para el miércoles y jueves

La cuarta ola de calor que afectará a España durante las próximas jornadas también alcanzará Canarias, con especial incidencia en Gran Canaria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas máximas de hasta 39 grados durante el jueves en las medianías del sur y sureste de la isla.

El episodio comenzará este miércoles, cuando la vertiente sur-sureste, el oeste y las cumbres de Gran Canaria quedarán bajo aviso amarillo. La previsión sitúa las máximas en torno a los 35 grados, dentro de una primera jornada de ascenso térmico antes del tramo más intenso del jueves.

Avisos entre las 11.00 y las 20.00 horas del miércoles

La Aemet fija el aviso amarillo del miércoles entre las 11.00 y las 20.00 horas. La medida afecta a las zonas donde el calor puede causar mayor impacto durante las horas centrales del día.

El jueves aumentará el riesgo. La agencia elevará a naranja, nivel que indica peligro importante, el aviso para el este, sur y oeste de la isla. Las cumbres mantendrán el nivel amarillo, aunque también registrarán temperaturas elevadas.

Hasta 39 grados en las medianías de la isla de Gran Canaria

La previsión para el jueves sitúa las máximas por encima de los 37 grados en distintos puntos de Gran Canaria, incluida la cuenca de Tejeda. La mayor incidencia se concentrará en las medianías del sureste y del oeste.

En esas áreas, los termómetros podrán alcanzar de forma puntual los 39 grados. La distribución del calor refleja la influencia del relieve insular, que favorece temperaturas más altas en medianías y zonas interiores que en sectores costeros expuestos al viento.

El resto de las Islas estará fuera de los niveles de riesgo

Por ahora, la Aemet limita los avisos por altas temperaturas a Gran Canaria. El resto de las islas queda fuera de los niveles de riesgo previstos para el miércoles y el jueves, aunque también podrá registrar un aumento térmico.

La agencia actualizará la previsión según evolucione el episodio, con especial atención a la jornada del jueves. Los cambios en la intensidad del calor o en su extensión territorial podrán modificar los niveles y las zonas afectadas.