Antonio Arbelo pregonará las fiestas de San Rafael en Vecindario

Antonio Arbelo González, gerente de la estación de servicio El Taro y dirigente de la Asociación de Empresarios de Vecindario (Ascoive), será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas de San Rafael de Vecindario de este año. El acto se celebrará el próximo 16 de octubre y servirá como apertura de un programa festivo que se prolongará hasta el 1 de noviembre.

El texto llevará por título Los recuerdos que nos unen y estará dedicado a las personas que participan de manera altruista en la organización y el desarrollo de las fiestas, aunque habitualmente no aparecen sobre el escenario. Según explicó el pregonero, su intervención pretende reconocer el trabajo de quienes contribuyen desde distintos ámbitos a mantener la celebración.

Un reconocimiento a la participación vecinal

Arbelo fue recibido el martes 28 de julio por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y por la concejala de Festejos, Arminda Santana. Durante el encuentro se abordaron las líneas generales del pregón y el enfoque que tendrá su intervención.

El alcalde destacó la implicación social del empresario y su participación en distintas iniciativas del municipio. También señaló su vinculación con proyectos relacionados con la innovación y las energías renovables, ámbitos en los que trabajan tanto el Ayuntamiento como la Mancomunidad del Sureste.

Por su parte, la concejala de Festejos subrayó la colaboración habitual de Antonio Arbelo con celebraciones de menor formato y con actividades de carácter solidario. Arminda Santana avanzó además que el programa completo de las fiestas será presentado próximamente, después de varios meses de preparación.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García y la concejala de Festejos, Arminda Santana reciben a Antonio Arbelo. / LP/DLP

Fiestas del 16 de octubre al 1 de noviembre

Las fiestas de San Rafael comenzarán el 16 de octubre y finalizarán el 1 de noviembre. La programación incluirá conciertos, actividades dirigidas a niños y mayores, los tradicionales cochitos y otras propuestas que el Ayuntamiento dará a conocer durante la presentación oficial.

El pregonero agradeció al Ayuntamiento su elección y aseguró que afronta el encargo con responsabilidad. También señaló que el nombramiento supone un reconocimiento a su familia y a la trayectoria de la empresa que dirige.

Cinco actos para recorrer la memoria de las fiestas

El pregón estará dividido en cinco actos y contará con la participación de voces de mujeres de Santa Lucía de Tirajana. El contenido combinará recuerdos personales con referencias a la evolución de las fiestas y a los valores sociales transmitidos entre generaciones.

Entre los elementos que aparecerán en el texto figuran los antiguos chiringuitos, las primeras verbenas y actuaciones vinculadas a nombres como Paco Guedes o Armonía. La intención de Arbelo es recuperar escenas compartidas por varias generaciones de vecinos y relacionarlas con el trabajo de las personas que hacen posible cada edición.

El pregón abrirá así unas fiestas que volverán a reunir durante más de dos semanas actividades culturales, musicales, familiares y tradicionales en Vecindario.