Arucas completará las obras del cuarto tramo del Barranco de Bañaderos

El Ayuntamiento de Arucas ha firmado este martes el contrato para ejecutar las obras de hormigonado del cuarto y último tramo del cauce del Barranco de Bañaderos. La actuación ha sido adjudicada por 725.427,90 euros a la unión temporal de empresas formada por Hermanos Medina La Herradura S. L. y Conasfal.

Está previsto que los trabajos comiencen en los próximos días y permitan completar la pavimentación de este espacio, después de las intervenciones realizadas en los tramos II y III, que ya están hormigonados, son accesibles y disponen de nuevo alumbrado fotovoltaico.

Fase terminada del Barranco de Bañaderos. / LP/DLP

Mejora de la movilidad peatonal

El proyecto incorporará elementos destinados a diferenciar el plano del cauce y facilitar la movilidad peatonal, manteniendo al mismo tiempo los accesos a las propiedades situadas en ambos márgenes del canal.

La actuación está financiada a través de los Planes de Cooperación con los Ayuntamientos y dará continuidad a las mejoras aplicadas en las fases anteriores del proyecto.

Alumbrado solar y renovación de las redes

Además del hormigonado, la obra contempla la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público fotovoltaico. También se sustituirán las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona afectada.

Con esta cuarta fase, el Ayuntamiento de Arucas prevé finalizar la intervención en el cauce del Barranco de Bañaderos, mejorando su accesibilidad y renovando varias de sus infraestructuras básicas.