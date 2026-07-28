Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorCortes GC-3 agostoLuna de miel Susanna GrisoDestrucción empleoPescado frescoPedro Quevedo alcaldíaUrbanización Puerto Rico
instagramlinkedin

Arucas

Arucas completará las obras del cuarto tramo del Barranco de Bañaderos

La última fase del Barranco de Bañaderos renovará el pavimento, las redes de abastecimiento y saneamiento y el alumbrado fotovoltaico

Última fase del asfaltado del Barranco de Bañaderos.

Última fase del asfaltado del Barranco de Bañaderos. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Arucas ha firmado este martes el contrato para ejecutar las obras de hormigonado del cuarto y último tramo del cauce del Barranco de Bañaderos. La actuación ha sido adjudicada por 725.427,90 euros a la unión temporal de empresas formada por Hermanos Medina La Herradura S. L. y Conasfal.

Está previsto que los trabajos comiencen en los próximos días y permitan completar la pavimentación de este espacio, después de las intervenciones realizadas en los tramos II y III, que ya están hormigonados, son accesibles y disponen de nuevo alumbrado fotovoltaico.

Fase terminada del Barranco de Bañaderos.

Fase terminada del Barranco de Bañaderos. / LP/DLP

Mejora de la movilidad peatonal

El proyecto incorporará elementos destinados a diferenciar el plano del cauce y facilitar la movilidad peatonal, manteniendo al mismo tiempo los accesos a las propiedades situadas en ambos márgenes del canal.

La actuación está financiada a través de los Planes de Cooperación con los Ayuntamientos y dará continuidad a las mejoras aplicadas en las fases anteriores del proyecto.

Alumbrado solar y renovación de las redes

Además del hormigonado, la obra contempla la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público fotovoltaico. También se sustituirán las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona afectada.

Noticias relacionadas y más

Con esta cuarta fase, el Ayuntamiento de Arucas prevé finalizar la intervención en el cauce del Barranco de Bañaderos, mejorando su accesibilidad y renovando varias de sus infraestructuras básicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estabilizado el incendio de Telde tras afectar entre 8 y 10 hectáreas y trabajan en su extinción
  2. Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
  3. Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
  4. Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
  5. Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico
  6. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  7. El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
  8. Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial

Arucas completará las obras del cuarto tramo del Barranco de Bañaderos

Arucas completará las obras del cuarto tramo del Barranco de Bañaderos

La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Gran Canaria para el miércoles y jueves

La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Gran Canaria para el miércoles y jueves

San Bartolomé consulta a sus vecinos sobre el criterio para adjudicar sus futuras viviendas públicas

San Bartolomé consulta a sus vecinos sobre el criterio para adjudicar sus futuras viviendas públicas

La estación de bombeo de Playa de Mogán saldrá de la arena

La estación de bombeo de Playa de Mogán saldrá de la arena

La oposición en Valsequillo critica que el gobierno municipal pierde medio millón de euros por no ejecutar un plan de asfaltado

La oposición en Valsequillo critica que el gobierno municipal pierde medio millón de euros por no ejecutar un plan de asfaltado

El Gobierno de Canarias anula la adjudicación para mejorar la seguridad de los túneles de la GC-1 Adolfo Cañas y Piedra Santa

El Gobierno de Canarias anula la adjudicación para mejorar la seguridad de los túneles de la GC-1 Adolfo Cañas y Piedra Santa

El tomate de La Aldea inicia la campaña con más agua pero falto de trabajadores

Flotadores teledirigidos y dos robots apagafuegos: así es el nuevo material para combatir las emergencias en Gran Canaria

Flotadores teledirigidos y dos robots apagafuegos: así es el nuevo material para combatir las emergencias en Gran Canaria
Tracking Pixel Contents