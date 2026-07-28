Arucas
Arucas completará las obras del cuarto tramo del Barranco de Bañaderos
La última fase del Barranco de Bañaderos renovará el pavimento, las redes de abastecimiento y saneamiento y el alumbrado fotovoltaico
El Ayuntamiento de Arucas ha firmado este martes el contrato para ejecutar las obras de hormigonado del cuarto y último tramo del cauce del Barranco de Bañaderos. La actuación ha sido adjudicada por 725.427,90 euros a la unión temporal de empresas formada por Hermanos Medina La Herradura S. L. y Conasfal.
Está previsto que los trabajos comiencen en los próximos días y permitan completar la pavimentación de este espacio, después de las intervenciones realizadas en los tramos II y III, que ya están hormigonados, son accesibles y disponen de nuevo alumbrado fotovoltaico.
Mejora de la movilidad peatonal
El proyecto incorporará elementos destinados a diferenciar el plano del cauce y facilitar la movilidad peatonal, manteniendo al mismo tiempo los accesos a las propiedades situadas en ambos márgenes del canal.
La actuación está financiada a través de los Planes de Cooperación con los Ayuntamientos y dará continuidad a las mejoras aplicadas en las fases anteriores del proyecto.
Alumbrado solar y renovación de las redes
Además del hormigonado, la obra contempla la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público fotovoltaico. También se sustituirán las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona afectada.
Con esta cuarta fase, el Ayuntamiento de Arucas prevé finalizar la intervención en el cauce del Barranco de Bañaderos, mejorando su accesibilidad y renovando varias de sus infraestructuras básicas.
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