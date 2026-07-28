El Cabildo lo confirma: esto es lo que no puedes hacer en el monte de Gran Canaria durante la ola de calor

La nueva ola de calor que afecta a Gran Canaria vuelve a poner en alerta a las autoridades. Las altas temperaturas, unidas al viento y a la baja humedad, incrementan el riesgo de incendios, por lo que el Cabildo recuerda que continúan vigentes una serie de prohibiciones en las zonas de monte para minimizar cualquier riesgo.

Estas son las actividades que están prohibidas en el monte de Gran Canaria

Durante la época de alto riesgo de incendios, y especialmente cuando coinciden episodios de calor intenso, el Cabildo mantiene activas medidas preventivas que afectan a buena parte de las zonas forestales de la isla.

Entre las principales prohibiciones se encuentran:

Encender fuego en el monte o en zonas recreativas forestales.

Utilizar barbacoas, incluso en áreas habilitadas cuando se activa la alerta.

Realizar quemas agrícolas o forestales cuando las autorizaciones quedan suspendidas.

Lanzar material pirotécnico o fuegos artificiales en zonas forestales o próximas al monte.

Utilizar maquinaria o herramientas que puedan generar chispas en áreas con riesgo de incendio.

Estas medidas afectan especialmente a las zonas situadas a partir de los 400 metros de altitud, donde el riesgo de propagación del fuego es mayor durante este tipo de episodios meteorológicos.

La ola de calor dispara el riesgo de incendios

La situación meteorológica prevista para los próximos días mantiene a Gran Canaria bajo un episodio de altas temperaturas, con valores especialmente elevados en medianías y cumbres.

Además del calor, la combinación de humedad muy baja y viento convierte cualquier descuido en un posible incendio forestal, motivo por el que tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo insisten en extremar las precauciones durante todo el fin de semana.

La advertencia llega apenas unos días después de que el Cabildo diera por extinguido el incendio declarado en la zona de Cazadores, en Telde, que afectó a varias hectáreas de terreno y obligó a desplegar un amplio dispositivo de extinción.

Qué recomienda el Cabildo si visitas el monte

Las autoridades piden evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio y recuerdan que la mejor prevención depende, en gran parte, del comportamiento de quienes visitan los espacios naturales.

Por ello, recomiendan:

No abandonar colillas ni residuos.

No estacionar vehículos sobre vegetación seca.

Evitar cualquier actividad que pueda generar una chispa.

Avisar inmediatamente al 112 si se observa humo o fuego.

El Cabildo recuerda además que estas restricciones pueden endurecerse si el episodio de calor se intensifica o si se declara una situación de alerta por riesgo extremo de incendios forestales.