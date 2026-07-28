El Cabildo invierte 660.000 euros para reconstruir una calle en el Parque Empresarial Ajimar, en Telde

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado la reconstrucción del tramo sur de la calle El Chip, en el Parque Empresarial Ajimar de Telde, con una inversión de 661.971,15 euros para corregir el deterioro estructural que ha provocado el hundimiento de la calzada y parte de la acera. La actuación pretende garantizar la seguridad y mejorar la movilidad en una de las principales zonas industriales del municipio.

La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, visitó este martes el inicio de los trabajos junto al presidente de la entidad de conservación Ajimar, Juan Sarmiento, y explicó que la intervención no se limita a renovar el pavimento, sino que actúa sobre el origen de los desperfectos mediante la reconstrucción de la estructura del vial. "No estamos reparando únicamente un vial, sino resolviendo un problema estructural para ofrecer mayor seguridad a las empresas y a todas las personas que utilizan diariamente esta infraestructura", señaló.

La intervención contempla la reconstrucción integral de la calle, ya que el deterioro de los rellenos y del firme ha provocado el asentamiento de la calzada. Para evitar que el problema vuelva a reproducirse, el proyecto actuará sobre la estructura de la carretera y mejorará el sistema de drenaje.

Acceso durante las obras

Las obras incluyen la demolición del pavimento existente, el saneo del terreno afectado y la reconstrucción del vial. Además, será necesario desviar previamente las redes de saneamiento y drenaje para sustituir los rellenos deteriorados y evitar futuras infiltraciones.

El proyecto también prevé la construcción de un muro de contención de hormigón para estabilizar el talud colindante y proteger las canalizaciones de media tensión y las conducciones de transporte de combustible existentes en la zona. Paralelamente, se incrementará la capacidad del sistema de evacuación de aguas pluviales mediante la instalación de nuevos imbornales de mayor tamaño.

Una vez concluyan los trabajos estructurales, se reconstruirán la calzada y las aceras, dotando al vial de un firme preparado para soportar el tráfico pesado característico del parque empresarial. La actuación se desarrollará en dos fases con el fin de garantizar en todo momento el acceso a las empresas ubicadas en este ámbito.

Más de diez millones en suelo industrial

Según recordó Minerva Alonso, esta actuación forma parte de la estrategia insular de modernización de las áreas industriales de Gran Canaria. Entre 2017 y 2026, el Cabildo ha destinado más de 10 millones de euros a mejorar las zonas industriales de Telde.

En el caso concreto de Ajimar, la inversión acumulada supera el millón de euros tras las actuaciones ejecutadas anteriormente para rehabilitar aceras y renovar la señalización, a las que ahora se suma esta obra de reconstrucción del vial.

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La consejera defendió que este tipo de inversiones contribuyen a reforzar la competitividad del tejido empresarial de la isla. "Invertir en suelo industrial es invertir en empleo, competitividad y desarrollo económico", afirmó, al tiempo que señaló que el objetivo es que las empresas desarrollen su actividad en infraestructuras "modernas, seguras y adaptadas a sus necesidades".