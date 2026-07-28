Un cable submarino de 553 kilómetros de fibra óptica reforzará las comunicaciones de Gran Canaria con Lanzarote y Fuerteventura

Gran Canaria acoge el inicio del despliegue del nuevo cable submarino del proyecto RING, que conectará la isla redonda con Lanzarote y Fuerteventura para incrementar la capacidad y la seguridad de las comunicaciones en el este del Archipiélago.

La empresa pública Canalink, dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ejecuta esta actuación, que contempla el tendido de 553 kilómetros de fibra óptica por el fondo marino. La nueva infraestructura constituye un nuevo paso en la creación del anillo de telecomunicaciones que enlazará las tres islas orientales y reforzará la resiliencia de la red.

La infraestructura cuenta con una inversión de 34 millones de euros, de los que 23 millones proceden del programa europeo Connecting Europe Facility (CEF Digital). Tras el tendido submarino, el cable se conectará con la estación terrestre desde la que se integrará en la red de fibra óptica antes de su entrada en servicio. Según Canalink, toda la operación se ejecuta siguiendo la normativa ambiental autonómica, estatal y europea para minimizar el impacto sobre el entorno marino.

El sistema estará formado por dos cables submarinos independientes. El primero enlazará Ojos de Garza, en Gran Canaria, con Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y Playa Honda, en Lanzarote. El segundo conectará Barranco de Tenoya, también en Gran Canaria, con Corralejo y Playa Blanca. Esta doble ruta pretende garantizar la continuidad del servicio ante posibles incidencias y ofrecer una red más robusta para operadores, empresas y administraciones.

Más capacidad y seguridad

El consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, destaca que "el amarre del cable en Gran Canaria supone un importante avance en el desarrollo del proyecto RING y nos acerca al objetivo de dotar a las islas orientales de una infraestructura de comunicaciones robusta y preparada para las necesidades digitales de las próximas décadas".

Molowny subraya que "la conectividad es hoy un elemento esencial para la competitividad económica y la cohesión territorial y este proyecto crea las condiciones necesarias para impulsar la innovación, atraer inversión y facilitar el desarrollo de servicios digitales avanzados en todo el territorio", en ámbitos como la administración electrónica, la educación, la sanidad, el tejido empresarial o el turismo.

Estrategia de conectividad

El proyecto RING forma parte de la estrategia de Canalink para reforzar las infraestructuras digitales de Canarias con apoyo de la Unión Europea. La iniciativa se suma a otros proyectos promovidos por la empresa pública, entre ellos el enlace submarino con Marruecos y el nuevo cable previsto entre Tenerife y El Hierro.

Canalink presta actualmente servicios de telecomunicaciones submarinas a distintos operadores nacionales e internacionales y tiene como objetivo ampliar la conectividad del Archipiélago mediante nuevas infraestructuras que mejoren la capacidad y la fiabilidad de las comunicaciones entre las islas y con el exterior.