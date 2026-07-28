Canarias en prealerta por ola de calor: La Aemet prevé un progresivo ascenso de las temperaturas y calima

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso especial por una ola de calor que dará inicio este 29 de julio en Gran Canaria y que prevé que se prolongue hasta el domingo, sin descartar que se alargue durante la próxima semana. Serán varias jornadas consecutivas con un progresivo descenso de la capa húmeda en el archipiélago que, sumado al ambiente cálido, dará lugar a ascensos marcados de temperaturas y calima en niveles altos, motivos por los que el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta en todo el Archipiélago.

Esta situación, como subraya la Aemet, elevará los niveles de peligro por incendio y activa para este miércoles, a partir de las once de la mañana, el aviso amarillo por temperaturas altas, que sube a naranja el jueves, en la mitad sur de Gran Canaria.

Cuenca de Tejeda

Las previsiones para esta ola de calor que también afectará a buena parte de la Península, contemplan “un importante ascenso térmico en Gran Canaria, con valores que superarán los 37 grados en la mitad sur de la isla, así como en la Cuenca de Tejeda».

Así, las temperaturas irán en ascenso durante el jueves, con incrementos ligeros en la Comunidad Autónoma, y con valores de más de 38 grados de nuevo centrados en Gran Canaria, y que se repetirán durante la jornada del viernes, cuando también podrían alcanzar esos mismos grados en puntos del interior de Fuerteventura.

Para el fin de semana, con el interior de la mitad sur peninsular hirviendo entre los 40 y los 42 grados centígrados, se esperan unos 37 grados tanto en Gran Canaria como, de nuevo, en la isla de Fuerteventura.

Noches tropicales

Además, con este incremento sostenido del calor se espera una sucesión de noches tropicales, con mínimas en torno a los 20 grados o superiores, y un mayor riesgo de incendios forestales.

Desde el Cabildo de Gran Canaria recuerdan que siguen vigentes, y hasta el 30 de septiembre, las prohibiciones inherentes a la época de peligro alto de incendio forestal, y que establecen la prohibición de barbacoas portátiles, quemas agrícolas, espectáculos pirotécnicos en terreno forestal o zonas próximas, y se restringe con condicionantes el uso de maquinaria que genere chispas, el carboneo y la apicultura.

Al detalle, los cielos de este miércoles permanecerán con intervalos nubosos en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, y nuboso en el norte por debajo de la cota de los 700 a 900 metros, mientras que el resto lucirá poco nuboso o despejado por la tarde. En las vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve las temperaturas irán en ascenso en cumbres y medianías, superando los 30 grados, y los 34 en el caso de esas mismas zonas de Gran Canaria. El viento soplará moderado del nordeste, fuerte en las zonas más expuestas a los alisios, y con rachas muy fuertes por la tarde en el sur de Lanzarote y sur de Jandía. Todo ello con las dos capitales canarias con temperaturas entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima.

En ascenso

Para el jueves -en aviso naranja-, los cielos estarán más despejados pero con calima en altura. El calor irá en ascenso en la mitad sur de Gran Canaria, sobre todo en sus medianías, donde se esperan superar en algunos puntos los 34 grados y con similares condiciones del viento a las del miércoles.

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La agencia estatal mantiene la misma predicción para el viernes, con temperaturas sin cambios o incluso en ligero ascenso en distintos puntos del archipiélago, con valores en la capital grancanaria en torno a los 24 grados de mínima y los 28 grados de máxima, pero de nuevo rondando o superando los 34 en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote fluctuarán en la horquilla de los 30 a 32 grados centígrados.