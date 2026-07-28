El cuerpo de bomberos de Maspalomas incorpora un camión con gancho y un remolque con motobomba

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mantiene en tramitación o ejecución cinco contratos próximos al millón de euros destinados a renovar los vehículos, las comunicaciones, el equipamiento y las instalaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Las actuaciones se encuentran en distintas fases e incluyen desde suministros ya entregados hasta licitaciones todavía abiertas o pendientes de evaluación. La inversión contempla la incorporación de un camión con sistema de gancho, una bomba urbana pesada, un remolque con motobomba, vestuario técnico, equipos de radiocomunicación y medios de propulsión acuática. También incluye la redacción de los proyectos del futuro Parque de Bomberos.

Un camión para transportar módulos operativos

El Ayuntamiento ha adquirido un camión equipado con un sistema de carga y descarga rápida mediante gancho. El vehículo podrá transportar diferentes módulos operativos, cubetas y depósitos de agua, lo que permitirá adaptar su configuración a las necesidades de cada intervención. Este recurso está dirigido especialmente a mejorar la capacidad logística del servicio en emergencias desarrolladas en las medianías del municipio. El contrato dispone de un presupuesto de 141.650 euros y el camión se encuentra en fase de matriculación antes de su incorporación al SEIS.

Renovación de una flota con más de 35 años

También ha llegado a las instalaciones del servicio un remolque con motobomba que aportará un recurso del que el servicio no disponía hasta ahora. Podrá utilizarse para trasladar grandes volúmenes de agua y prestar apoyo en incendios, inundaciones y otras situaciones de emergencia. Por otro lado, también ha llegado una bomba urbana pesada que sustituirá parte de una flota que cuenta con vehículos de más de 35 años de antigüedad. Su incorporación permitirá aumentar la capacidad de transporte de agua y mejorar la maniobrabilidad durante las intervenciones. Ambos suministros están pendientes de matriculación y de los preparativos necesarios para su puesta en funcionamiento. El contrato de los dos servicios asciende a 406.000 euros.

Imagen del remolque con motobomba / LP/DLP

Dieciséis ofertas para los proyectos del nuevo parque

Otro de los expedientes en marcha corresponde a la asistencia técnica para redactar los proyectos del futuro Parque de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana. El primer lote comprende el Proyecto Básico, el Proyecto de Ejecución de Arquitectura y los proyectos de Ingeniería. El segundo incluye el Proyecto de Demolición del parque actual y de las edificaciones anexas. Se han presentado 10 empresas al primer lote y seis al segundo.

La licitación dispone de un presupuesto total de 269.999 euros. De esa cantidad, 251.809 euros corresponden al proyecto del nuevo complejo y 18.190 euros al proyecto de demolición. Las futuras instalaciones incluirán espacios operativos, administrativos, formativos, alojativos y logísticos. El diseño también deberá contemplar una torre de entrenamiento, un patio de maniobras y zonas para prácticas y emergencias especiales.

Vestuario para intervenciones en zonas acuáticas

El Ayuntamiento mantiene abierta hasta el 30 de julio de 2026 la licitación para suministrar vestuario técnico y elementos de reconocimiento al personal del servicio. El primer lote incluye material para intervenciones en medios acuáticos, como vadeadores, chaquetas impermeables, prendas interiores y equipamiento complementario. Estas prendas estarán destinadas a actuaciones en zonas inundadas, barrancos, el litoral y espacios portuarios.

El segundo lote comprende medallas de permanencia, estuches y trofeos para reconocer los años de servicio del personal. El presupuesto total alcanza los 49.309 euros, repartidos entre 31.207 euros para vestuario y 18.101 euros para los elementos de reconocimiento.

Nuevas comunicaciones y medios de rescate

El 27 de julio de 2026 se abrió, además, el plazo para presentar ofertas al contrato de radiocomunicaciones y equipos de propulsión acuática. El primer lote contempla equipos profesionales de comunicación mediante sistemas TETRA, banda aérea y UHF, junto con baterías, antenas, cargadores, micrófonos y otros accesorios. Su incorporación permitirá ampliar los medios disponibles y facilitar la coordinación con otros servicios de seguridad y emergencias.

El segundo lote incluye dos equipos de propulsión acuática, así como carros de transporte, anclajes y material complementario. Estos dispositivos podrán utilizarse para aproximarse a personas en peligro y facilitar el remolque de víctimas en playas, zonas costeras y otros espacios de difícil acceso. Este contrato cuenta con un presupuesto de 59.118 euros. Las radiocomunicaciones representan 24.632 euros, mientras que los equipos de propulsión acuática suman 34.486 euros.

Con estos expedientes, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana actúa sobre varias necesidades del servicio municipal: la renovación de vehículos, la mejora de las comunicaciones, el rescate acuático, la protección del personal y la planificación de unas nuevas instalaciones para el cuerpo de bomberos.