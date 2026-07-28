La estación de bombeo de Playa de Mogán saldrá de la arena

La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha autorizado el traslado de la estación de bombeo de aguas residuales situada actualmente en la arena de Playa de Mogán. La instalación se reubicará fuera del dominio público marítimo-terrestre con el objetivo de facilitar su mantenimiento, reducir los olores y liberar espacio para las personas usuarias de la playa. El Ayuntamiento de Mogán tiene avanzada la tramitación administrativa de la actuación y solo debe completar un procedimiento relacionado con el planeamiento. El proyecto cuenta ya con financiación procedente de una subvención del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y de fondos municipales.

Agua regenerada para riego y servicios urbanos

Por otro lado, el Consistorio ejecuta en la EDAR de Playa de Mogán unas obras valoradas en 2,5 millones de euros para incorporar tratamiento terciario. Este sistema aumentará la calidad del agua depurada y permitirá reutilizarla en el riego agrícola, el mantenimiento de zonas verdes y el baldeo de calles.

Imagen de la estación de bombeo de Mogán. / LP/DLP

Servicios de playa y paseo entre Marañuelas y Anfi

Estos asuntos fueron tratados este martes en un encuentro en el que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recibió al director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, y al director general de Aguas, José Miguel García. En la reunión también participaron el concejal de Aguas, Ernesto Hernández, y técnicos municipales. En la visita a la depuradora también asistió el gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Carmelo Santana, acompañado por personal técnico del organismo.

Durante la reunión también se abordó la autorización de los nuevos servicios de temporada de las playas del municipio. Los técnicos municipales trabajan con Costas en la documentación necesaria, así como en distintos asuntos vinculados a la ordenación de las terrazas de establecimientos situados en el litoral.

Otro de los proyectos analizados fue la tercera fase del paseo entre Marañuelas y Anfi, correspondiente al tramo comprendido entre el hotel Sunwing y el Servatur Green Beach. La Dirección General de Costas tramita la autorización para ejecutar la obra y, una vez obtenida, el Ayuntamiento deberá buscar la financiación necesaria.

La reunión permitió actualizar el estado administrativo de estas actuaciones y coordinar los próximos trámites entre las instituciones implicadas, con especial atención a la gestión del agua, las infraestructuras de saneamiento y el uso del litoral de Mogán.