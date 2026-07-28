Flotadores teledirigidos y dos robots apagafuegos: así es el nuevo material para combatir las emergencias en Gran Canaria

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado este martes su nueva dotación de equipamiento tecnológico con el que se busca no solo conseguir la máxima eficacia en las operaciones, sino también incrementar la seguridad de los equipos de intervención.

La inversión, que supera los 4,2 millones de euros, incorpora flotadores de rescate teledirigidos que se ubicarán en Telde, Arucas, Gáldar y La Aldea; cámaras térmicas individuales para cada bombero; y dos robots de extinción diseñados para actuar en zonas de difícil acceso y de alto riesgo, con los que se evitará exponer la vida de los efectivos. Hasta ahora, el Consorcio no contaba con este tipo de material.

Adquisición de vehículos contraincendios y de rescate

El paquete también incluye dos camiones autobomba con un depósito de 3.000 litros que estarán destinados a los parques de Gáldar y de Arucas. A estos se suman siete drones de apoyo en operaciones de salvamento en el medio acuático, que permiten, entre otras cosas, localizar rápidamente a las víctimas.

En 2025 se destinó más de un millón de euros para la adquisición de material. Sin embargo, esta cifra se ha cuadruplicado en un año, ya que esta vez se han invertido 3,724 millones de euros, a los que se suma medio millón en formación de la plantilla, hasta un total de 4.214.749,22 euros.

El acto, celebrado en el Recinto Ferial de Agüimes, contó con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez; del presidente del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Pedro Francisco Justo Brito; y de Zulema Villar, técnica del área de prevención y gestión del riesgo.

Durante el acto, Morales destacó la necesidad de “profundizar en la seguridad ante situaciones como las que estamos viendo en estos momentos en Europa, donde el cambio climático y las modificaciones del clima aumentan también las posibilidades de que se puedan producir accidentes como los que estamos viendo”.

El Consorcio abarca el 72% de la superficie de la isla, pues está presente en 19 municipios. Los dos municipios que no forman parte de este consorcio son Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, ya que ambos cuentan con sus propios servicios de emergencia. Morales explica que la entidad cuenta con una plantilla de 198 trabajadores que se verá ampliada a raíz de un proceso selectivo que se está llevando a cabo para cubrir 37 plazas de categoría bombero.

Todos estos efectivos realizan tareas de prevención, rescate y extinción de incendios. En total, la cifra de servicios realizados por el Consorcio de Emergencias en lo que va de año es de 402 actuaciones en extinción de incendios, 185 en rescates y salvamentos y 453 asistencias técnicas.

Habrá ampliación.