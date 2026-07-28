Carreteras
La autopista GC-1 sufrirá cortes nocturnos para renovar 17 km de asfalto entre Melenara y Vecindario
El Cabildo de Gran Canaria invertirá 500.000 euros en la renovación del firme de la autopista GC-1 entre Melenara y Vecindario
El Cabildo renovará el firme de la autopista GC-1 a lo largo de 17 kilómetros, en el tramo comprendido entre Melenara, en Telde, y Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana. Las obras arrancarán en la noche del lunes 20 de julio y se ejecutarán de madrugada para minimizar las molestias y las retenciones en una de las carreteras con mayor volumen de tráfico de Gran Canaria.
La actuación afectará a los tres carriles de la calzada en sentido sur y se prolongará durante diez noches, de lunes a jueves, entre las 22:30 y las 6:00 horas. Las obras se ejecutarán por fases para mantener la circulación en la medida de lo posible y limitar los desvíos a los momentos estrictamente necesarios.
El proyecto, impulsado por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, cuenta con una inversión de unos 500.000 euros y permitirá renovar un tramo por el que circulan diariamente entre 55.000 y 80.000 vehículos.
La primera fase comenzará en el Cruce de Melenara y llegará hasta Salinetas, con una actuación sobre unos dos kilómetros. Durante esos trabajos, la GC-1 permanecerá cortada en sentido sur desde ese punto, por lo que los conductores deberán salir por Melenara y Salinetas para volver a incorporarse a la autopista.
Una vez finalizada esta parte, la segunda fase se trasladará al tramo comprendido entre El Goro y Las Puntillas, junto al Aeropuerto de Gran Canaria. En este caso, el tráfico será desviado por la salida 13 hacia la zona industrial de El Goro y Ojos de Garza, con reincorporación posterior a la GC-1 por Las Puntillas.
La última fase será la de mayor extensión y abarcará desde Las Puntillas hasta Vecindario. Los vehículos serán desviados por la salida 18, en dirección Carrizal e Ingenio, para continuar por la GC-191 hasta Balos y acceder de nuevo a la autopista por la Avenida del Atlántico.
Cortes escalonados
Los cortes se aplicarán de forma escalonada conforme avancen los trabajos y estarán acompañados de señalización provisional en los puntos afectados para orientar a los conductores. El Cabildo ha solicitado precaución y colaboración a quienes circulen por la zona durante el desarrollo de la obra.
La renovación incluye la retirada del pavimento deteriorado, la colocación de una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros y la reposición de la señalización horizontal. Esta intervención da continuidad a la realizada el pasado año en el mismo corredor, aunque en sentido norte, que contó con una inversión de 600.000 euros.
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