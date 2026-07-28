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Global pone en marcha un servicio exprés durante el verano para mejorar la conexión con La Aldea

La línea 101 comenzará a operar a partir del 3 de agosto para reducir los tiempos de viaje entre Gáldar y Agaete con el oeste de la Isla

Guaguas de la compañía Global.

Guaguas de la compañía Global. / LP/DLP.

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria pondrá en marcha el próximo 3 de agosto un servicio exprés de la Línea 101 de Global entre La Aldea de San Nicolás, Gáldar y Agaete para reducir los tiempos de viaje con el oeste de la Isla. El nuevo servicio responde a una petición trasladada por vecinos y representantes municipales durante la reciente visita institucional del consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo, Teodoro Sosa, a La Aldea.

Durante el curso escolar, de lunes a viernes, la Línea 101 dispone de una expedición destinada al regreso de los estudiantes de La Aldea que cursan estudios en los institutos de Guía y Gáldar. Una vez finalizadas las clases, ese servicio deja de prestarse, lo que permitirá destinar esos recursos a la nueva expedición exprés, siguiendo un modelo similar al que ya funciona los domingos y festivos.

Nueva operativa

El nuevo servicio saldrá de la estación de Gáldar a las 14.35 horas con destino a La Aldea de San Nicolás. En sentido contrario, la expedición partirá de La Aldea a las 15.45 horas con destino a Gáldar, ofreciendo un recorrido más directo para reducir los tiempos de viaje.

Sosa aseguró que la medida responde al compromiso de que "vivir en cualquier municipio de Gran Canaria no suponga una desventaja a la hora de desplazarse". El consejero añadió que la nueva operativa da respuesta a una necesidad trasladada por los vecinos y permite ofrecer un servicio "más útil, eficiente y cercano a la ciudadanía" mediante una mejor optimización de los recursos disponibles.

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La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria enmarca esta actuación en su estrategia de adaptar la red de transporte público a las necesidades de cada territorio y con esta expedición refuerza la conexión entre los municipios del noroeste, facilitando los desplazamientos de los usuarios durante el periodo estival.

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