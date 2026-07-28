El Gobierno de Canarias anula la adjudicación para mejorar la seguridad de los túneles de la GC-1 Adolfo Cañas y Piedra Santa

Las obras para adaptar los túneles de Adolfo Cañas y Piedra Santa, en la GC-1, a la normativa europea de seguridad tendrán que esperar más. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha anulado la adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), Obras Subterráneas y Pérez Moreno, después de que la entidad no formalizara el contrato dentro del plazo legal establecido.

La decisión, publicada el pasado 28 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, deja sin efecto la adjudicación acordada el 15 de mayo por un importe de 8,4 millones de euros, IGIC incluido. La resolución paraliza el inicio de unos trabajos destinados a reforzar la seguridad de dos de los túneles más transitados de la autopista del sur de Gran Canaria.

La UTE había obtenido la mejor valoración del procedimiento, con 98,5 puntos sobre 100, tras imponerse en un concurso al que concurrieron tres ofertas. Sin embargo, la falta de firma del contrato impide continuar con el procedimiento administrativo.

Penalización y segunda empresa

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y con los pliegos de la licitación, la Administración entiende que la adjudicataria ha retirado su oferta, por lo que le impondrá una penalización equivalente al 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC. El siguiente paso será requerir la documentación a la segunda empresa clasificada, la UTE integrada por COMSA, Nortunel y COMSA, que podrá convertirse en la nueva adjudicataria si acredita toda la documentación exigida y formaliza el contrato en plazo.

Túnel Piedra Santa, en la GC-1. / LP/DLP.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 9,24 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Su objetivo es adecuar ambos túneles a los requisitos mínimos de seguridad fijados por la Directiva Europea 2004/54/CE, que regula las condiciones de seguridad en los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras.

Entre las principales actuaciones previstas figura la construcción de una galería de evacuación de 774 metros en el túnel de Adolfo Cañas, que incorporará dos salidas peatonales de emergencia. En el túnel de Piedra Santa se instalará un depósito de agua y un cuarto de bombas para mejorar la protección contra incendios.

Renovación integral

El contrato también contempla la renovación integral de las instalaciones de ambos túneles, con nuevos sistemas de ventilación, iluminación LED, comunicaciones, megafonía, cobertura de radio para emergencias, red TETRA, señalización variable y mejoras en el suministro eléctrico y en los sistemas de control.

Las obras deberán ejecutarse manteniendo abierta la circulación por la GC-1, una de las principales vías de comunicación de la isla. Para ello, el proyecto prevé concentrar parte de los trabajos en horario nocturno y obliga al futuro contratista a diseñar desvíos y medidas específicas para minimizar las afecciones al tráfico.

El expediente se inició en abril de 2025 y la licitación se publicó en agosto de ese mismo año. Tras la recepción y evaluación de las ofertas, la adjudicación definitiva se produjo en mayo de 2026. La falta de formalización del contrato obliga ahora a retrasar el calendario previsto para unas obras consideradas estratégicas para reforzar la seguridad de la GC-1.