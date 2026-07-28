La Justicia confirma la legalidad de la actuación del Ayuntamiento de Telde en el caso de la concejala Janoa Anceaume
La sentencia ya es firme tras no presentarse recurso y concluye que no existió la inactividad administrativa denunciada por Vox, al que condena al pago de las costas
El Ayuntamiento de Telde ha obtenido un respaldo judicial definitivo en el litigio promovido por Vox sobre la situación de la concejala Janoa Anceaume, que en 2024 abandonó el partido y pasó a formar parte del grupo de gobierno municipal. La sentencia, que ya es firme al no haberse presentado recurso dentro del plazo legal, desestima íntegramente las pretensiones del grupo de ultraderecha y concluye que la actuación del Consistorio se ajustó al ordenamiento jurídico. Además, impone las costas del procedimiento a la parte recurrente, estimadas en torno a 2.000 euros.
El procedimiento judicial se originó tras el recurso presentado por la portavoz de Vox en Telde, Rita Esmeralda Cabrera, que denunciaba una supuesta inactividad administrativa del Ayuntamiento en relación con la situación política y administrativa de Anceaume, cuestionando distintos acuerdos municipales vinculados a su incorporación al grupo de gobierno y al régimen de dedicación asignado.
La resolución, dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, rechaza esos argumentos y determina que no existió la inactividad denunciada. Asimismo, señala que la vía procesal utilizada por la parte demandante no era la adecuada para plantear esas pretensiones.
Fin al procedimiento judicial
El fallo también recuerda que los acuerdos municipales objeto de la controversia habían adquirido firmeza al no ser recurridos dentro de los plazos establecidos por la legislación. Ese aspecto resulta determinante para desestimar las reclamaciones formuladas por la portavoz de Vox.
Como consecuencia del rechazo del recurso, la sentencia condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, una cuantía que el Ayuntamiento estima en torno a 2.000 euros, cuya liquidación se realizará conforme al procedimiento previsto legalmente.
Tras conocerse la firmeza de la resolución, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirmó que el pronunciamiento judicial confirma que el Ayuntamiento actuó "con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto a la legalidad". Añadió que el gobierno municipal siempre sostuvo que las decisiones adoptadas estaban "correctamente fundamentadas" y que ahora los tribunales avalan esa actuación.
El regidor considera que la resolución pone fin a un procedimiento que, a su juicio, pretendía generar dudas sobre la gestión municipal y que finalmente ha sido descartado por los tribunales. Peña aseguró además que el Ayuntamiento continuará centrando su actividad en la gestión municipal "desde el rigor jurídico y administrativo", dejando atrás un conflicto que, con la firmeza de la sentencia, queda definitivamente cerrado.
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