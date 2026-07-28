La nueva ordenación de Salobre incluye las 78 casas existentes en el Plan General de San Bartolomé de Tirajana

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana elevará al Pleno la aprobación inicial de una modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana destinada a clasificar Salobre Bajo como suelo rústico de asentamiento rural. La actuación busca adaptar el planeamiento a la realidad de este núcleo consolidado y establecer las condiciones para su crecimiento futuro. La propuesta delimita una superficie de 103.941 metros cuadrados, reconoce las 78 viviendas existentes y contempla la posibilidad de construir un máximo de 20 nuevas viviendas, dentro de los límites establecidos por la legislación autonómica.

El expediente también incorpora la mejora de la red viaria, la reserva de suelo para futuras dotaciones públicas y una serie de medidas orientadas a integrar las edificaciones en el paisaje y recuperar espacios degradados. Entre los posibles equipamientos se incluye un punto limpio, aunque su implantación quedará sujeta al desarrollo posterior del planeamiento.

Una ordenación adaptada al núcleo existente

El documento no se limita a reconocer las viviendas actuales, sino que determina cómo deberán distribuirse las futuras construcciones y los equipamientos públicos. La nueva categoría urbanística pretende evitar la dispersión de edificaciones y mejorar la relación entre las zonas residenciales, los terrenos agrícolas y el paisaje. Para ello, el planeamiento establece criterios de ocupación y medidas de integración adaptadas a las características rurales del entorno. La iniciativa parte de una propuesta promovida por la Asociación Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomo Los Azules y Zonas Aledañas. Una vez que el Pleno acuerde su aprobación inicial, el documento será sometido a un periodo de información pública de 45 días hábiles, durante el cual podrán presentarse alegaciones.

Otros expedientes urbanísticos en tramitación

El primer teniente de alcalde y responsable del área, Alejandro Marichal, enmarca la actuación dentro de la actualización del planeamiento municipal. Según señala, el objetivo es dar respuesta a situaciones urbanísticas pendientes y adecuar la planificación a las necesidades actuales de San Bartolomé de Tirajana. La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, sostiene que la modificación permitirá organizar el crecimiento de Salobre Bajo a partir de la situación ya consolidada.

Durante el mandato se han culminado expedientes como la modificación del T-4 de El Tablero, el Plan Parcial del Sector 13 de El Tablero, el Plan Parcial de Montaña La Data y la ordenación de Lomo Los Azules. Urbanismo mantiene además en distintas fases de tramitación actuaciones relacionadas con Salinas del Matorral, Lomo Cuatro Matas, Lomo Los Pajaritos-Barranco del Negro, Isla de Jamaica, Media Fanega, Lomo Los Palmitos, Ampliación Bellavista, Salobre Golf y otros ámbitos del municipio.

La aprobación plenaria y el posterior periodo de exposición pública serán los siguientes pasos del expediente de Salobre Bajo antes de que la modificación pueda continuar su tramitación administrativa.