Valleseco
Una nueva vía mejorará el acceso a los centros públicos de Valleseco
Las obras facilitarán el acceso a centros educativos e instalaciones deportivas y tendrá un plazo de ejecución de tres meses
El Ayuntamiento de Valleseco ha sacado a licitación las obras de una nueva vía y varias zonas de aparcamiento destinadas a mejorar el acceso a los principales centros educativos y deportivos del casco urbano. El proyecto cuenta con un presupuesto de 664.830,79 euros, incluido el IGIC, y se ejecutará en un plazo previsto de tres meses.
La actuación corresponde a la primera fase del proyecto denominado Nueva vía y aparcamientos para la mejora del acceso a los centros educativos y deportivos de Valleseco. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y está dividido en dos lotes: uno para los aparcamientos y otro para el nuevo vial.
Dos lotes para el vial y los estacionamientos
El lote destinado a la construcción de los aparcamientos tiene un presupuesto de 342.391,18 euros, mientras que el correspondiente al vial asciende a 322.439,61 euros. El valor estimado total del contrato, sin impuestos, es de 621.337,19 euros.
El plazo de ejecución comenzará a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de agosto de 2026, y la apertura de las proposiciones económicas está prevista para el 19 de agosto.
Acceso a centros educativos y deportivos
La nueva infraestructura facilitará la llegada a la Escuela Infantil La Escuelita, el CEO Valleseco, el Pabellón Polideportivo Municipal, la Piscina Cubierta y la Pista de Pádel.
La intervención permitirá ampliar las zonas de estacionamiento y crear una nueva conexión viaria en un entorno con una elevada afluencia diaria de alumnado, familias, residentes y usuarios de las instalaciones deportivas.
El proyecto también busca ordenar la circulación de vehículos y mejorar los recorridos peatonales en esta zona del municipio, donde se concentra una parte importante de los equipamientos públicos.
Financiación de tres administraciones
La actuación está financiada por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional; el Gobierno de Canarias, mediante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y el propio Ayuntamiento de Valleseco.
Con esta licitación, el Consistorio inicia el procedimiento para ejecutar una obra dirigida a reforzar la accesibilidad y la seguridad vial en el entorno educativo y deportivo del casco urbano.
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