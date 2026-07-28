La oposición en Valsequillo critica que el gobierno municipal pierde medio millón de euros por no ejecutar un plan de asfaltado

La formación ASBA-Primero Canarias ha denunciado que el Ayuntamiento de Valsequillo ha perdido una subvención de 543.000 euros correspondiente al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2025 al no ejecutar dentro del plazo previsto el plan de asfaltado financiado con esos recursos. Según el grupo de la oposición, esta situación ha obligado al gobierno municipal a modificar el proyecto previsto para la anualidad de 2026 apenas dos meses después de su aprobación.

La organización sostiene que la pérdida de la financiación se produjo después de que el área de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria denegara la prórroga solicitada por el Ayuntamiento para ejecutar la actuación correspondiente al FDCAN 2025, cuyo plazo expiraba en julio de 2026.

Cambios en la planificación

Según explica ASBA, el pleno municipal aprobó en mayo sustituir el proyecto previsto inicialmente para el FDCAN 2026 por la actuación denominada Redes Estratégicas para Valsequillo. Sin embargo, añade que el pasado 21 de julio el grupo de gobierno volvió a modificar ese acuerdo para impulsar un Plan de Asfaltado 2026, una decisión que la formación relaciona con la imposibilidad de ejecutar la actuación financiada con cargo a la anualidad de 2025.

En su valoración, ASBA-Primero Canarias atribuye lo ocurrido a una falta de planificación y de gestión del actual gobierno local. La formación sostiene que el Ayuntamiento atraviesa una situación de "parálisis administrativa" y critica que el ejecutivo continúe responsabilizando de las dificultades a la situación heredada tras la moción de censura.

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"Excusas y más excusas. No se puede gobernar un municipio a base de excusas. Valsequillo necesita gestión, transparencia y capacidad para sacar adelante los proyectos que ya estaban encaminados", señala la formación en un comunicado.