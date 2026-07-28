Del potaje canario a la compra online: una jornada entre generaciones con Spar Gran Canaria

Spar Gran Canaria acercó la alimentación saludable y sus herramientas digitales a las personas mayores que participaron en la celebración del Día de los Abuelos, en Vecindario, dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana. La actividad buscó reforzar la autonomía cotidiana de un colectivo que afronta cambios en los hábitos de consumo y en el acceso a los servicios digitales.

La iniciativa, promovida por las tiendas Hijas de Francisco Ortega, formó parte del encuentro que organizó la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Vecindario (Ascoive). La jornada reunió a más de 250 asistentes y sirvió como espacio de reconocimiento al papel de las personas mayores en las familias y en la comunidad.

Yo intento enseñarles el valor de un buen potaje canario frente a las golosinas y la bollería Amada, 74 años.

Durante el encuentro, los participantes analizaron la evolución de la alimentación y destacaron la mayor variedad de productos disponible en la actualidad. Clara, de 77 años, defendió el consumo de verduras, frutas, pescado y carne, junto con alimentos tradicionales como el gofio.

Amada, de 74 años, puso el foco en la transmisión de recetas saludables a los más jóvenes. “Yo intento enseñarles el valor de un buen potaje canario frente a las golosinas y la bollería”, explicó al referirse a la educación alimentaria de sus nietos.

El valor del comercio próximo

La cercanía de los establecimientos y el acceso a productos frescos ocuparon también parte de las conversaciones. Francisca, de 67 años, defendió la compra en el comercio local y señaló: “A mí me gusta ir los miércoles porque es el día de la fruta y la verdura y hay ofertas especiales”.

La participante aludió al Miércoles de la Fruta, una iniciativa semanal de Spar Gran Canaria centrada en el consumo de frutas y verduras. Sonia, también de 67 años, resaltó la relación personal con los trabajadores de su establecimiento: “Yo voy a mi tienda más cercana de Spar porque es como mi familia, los conozco desde pequeña y allí me siento como en casa”.

Apoyo frente a la brecha digital

El equipo de la cadena ayudó a los asistentes a descargar la aplicación móvil y explicó las funciones de Mi Spar Club, la sección de recetas saludables y el servicio de compra online. Las demostraciones permitieron resolver dudas y mostrar usos concretos para la gestión diaria.

Las dificultades tecnológicas surgieron como una de las principales preocupaciones. Teresa, de 72 años, reconoció: “La mayoría de las personas de más de 70 años no sabemos utilizar las aplicaciones móviles. Nos resulta difícil y es importante estar al día”. Miriam, de 57 años, añadió que “la compra online es de gran utilidad, especialmente, para aquellos mayores que están solos y no tienen a nadie”.

Consumo responsable y cocina tradicional

Durante la actividad, SPAR Gran Canaria repartió ejemplares del manual Concienciación sobre el Desperdicio de Alimentos: Recetario de Aprovechamiento. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria impulsó esta publicación, patrocinada por la cadena, con recetas y recomendaciones para reducir el desperdicio alimentario.

La jornada también abordó la transmisión de valores entre generaciones. Patricia, de 40 años, y Anderson, de 24, señalaron que los abuelos enseñan responsabilidad, generosidad, disciplina y cuidado familiar. En materia de alimentación, ambos destacaron “la importancia de los productos del campo, un potaje de berros o un buen puchero”.

Un encuentro para compartir experiencias

El programa incluyó música en directo, baile y animación, además de las actividades relacionadas con la nutrición y las herramientas digitales. La combinación de ocio y formación permitió que abuelos, hijos y nietos compartieran experiencias sobre alimentación, tecnología y vida familiar.

La participación de Spar Gran Canaria situó en un mismo espacio dos cuestiones vinculadas con la autonomía de las personas mayores: el acceso a una alimentación equilibrada y el manejo de servicios digitales. El encuentro también reflejó el peso que conservan el comercio de proximidad y la cocina tradicional en los hábitos de numerosas familias de Gran Canaria.