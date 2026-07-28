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El rincón de Gran Canaria que conquista con sus desayunos: combinaciones sorprendentes y sabores únicos

El establecimiento sorprende con elaboraciones dulces y saladas que han conquistan en cada bocado

La propuesta de desayunos destacn por la calidad de los ingredientes utilizados

La propuesta de desayunos destacn por la calidad de los ingredientes utilizados / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

Siempre han dicho que el desayuno es la comida más importante del día y cada vez son más los establecimientos que apuesta por ofrecer a sus clientes combinaciones completas y sorprendentes, Uno de los que buscan convertir de esta comida una experiencia gastronómica única es Gastrobar El Populacho, un establecimiento ubicado en Agüimes que triunfa por ofrecer elaboraciones creativas tanto dulces como saladas.

Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto han visitado recientemente el local para probar algunas de sus elaboraciones y no han dudado en compartir con sus seguidores la propuesta gastronómica del establecimiento. "Tostas increíbles con combinaciones dulces y saladas que nos dejaron sin palabras", aseguran.

Tostas con combinaciones únicas

La carta de El Populacho apuesta por elaboraciones diferentes, con ingredientes que conquista en cada bocado a los clientes. En su visita, la pareja `foodie´ disfrutó de diferentes propuestas como la After Gym, una combinación de bacon, guacamole y huevos revuelto una opción para quienes busquen una elaboración completa para comenzar el día.

La Spicy Chicken Waffle es una llamativa mezcla de gofre y pollo crujiente estilo coreano. También tiene la Tosta Fit (6,35 euros), una opción elaborada con aguacate, pollo y huevo frito. Los creadores de contenido advierten que "estas son las mejores tostas que vas a probar en tu vida".

Un brunch diferente en Agüimes

Los amantes de dulce también puede disfrutar de varias opciones entre las que se encuentra la Pistacho Dreamer, una french toast con crema de pistacho y helado de vainilla, una elaboración que combina sabores dulces y distintas texturas. También cuenta con la Pecadora, una propuesta que combina fresas, Nutella y plátano para los más golosos.

Además, cuenta con opciones más saludables como bowls de frutas de temporada para quienes busquen alternativas más ligeras para comenzar el día.

Dónde se encuentra

Gastrobar El Populacho se sitúa en la Plaza del Rosario, 17, en Agüimes. Cuenta con una valoración de 4,5 estrellas en Google, un reflejo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de sus características elaboraciones.

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Abre martes de 9:00 a 17:00 horas, mientras que el resto de días ofrece servicio de 9:15 a 17:30 horas. Viernes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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