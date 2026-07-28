San Bartolomé consulta a sus vecinos sobre el criterio para adjudicar sus futuras viviendas públicas

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha abierto una consulta pública para que vecinos, asociaciones y colectivos participen en la elaboración de la futura ordenanza que regulará el acceso a las viviendas de promoción pública de titularidad municipal. El proceso permitirá presentar aportaciones hasta el martes 11 de agosto de 2026. La normativa deberá establecer quién podrá acceder a estas viviendas, en qué condiciones y mediante qué procedimiento. También regulará el Registro Público Municipal de Demandantes, el sistema de baremación, las listas de reserva, las modalidades de adjudicación y las obligaciones de las personas beneficiarias.

La consulta se desarrolla antes de continuar con la tramitación de la ordenanza. El objetivo municipal es conocer qué factores considera prioritarios la ciudadanía a la hora de distribuir las futuras promociones públicas y definir un procedimiento basado en criterios objetivos.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, en el terreno donde irán futuras viviendas municipales. / LP/DLP

Criterios de residencia, ingresos y situación familiar

Entre las cuestiones sometidas a participación figuran la antigüedad de residencia y el arraigo en San Bartolomé de Tirajana, el nivel de ingresos y la composición de la unidad familiar. También podrán valorarse circunstancias como la presencia de menores, las situaciones de discapacidad o dependencia, las familias numerosas o monoparentales, las víctimas de violencia de género y los casos de emergencia habitacional. El borrador propone que, cuando el número de solicitudes supere al de viviendas disponibles, las adjudicaciones se realicen mediante un procedimiento público basado en un sistema de puntuación.

Una posible reserva para jóvenes

La propuesta contempla la creación de cupos específicos para determinados colectivos. Entre ellos figura una reserva mínima del 5 % de las viviendas de cada promoción para jóvenes de hasta 35 años. Esta medida todavía forma parte del borrador sometido a consulta, por lo que la ciudadanía podrá formular observaciones o plantear alternativas antes de que se redacte el texto definitivo.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que la política municipal de vivienda debe garantizar que el acceso sea “transparente, objetivo y justo”. Según explicó, el Ayuntamiento pretende que las reglas respondan a las necesidades reales del municipio antes de su aprobación definitiva. La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, destacó que la consulta permitirá conocer si los residentes consideran que debe tener más peso la antigüedad en el municipio, la situación económica de las familias u otras circunstancias sociales.

Las aportaciones también podrán abordar el funcionamiento del registro de demandantes, la gestión de las listas de reserva, las obligaciones de las personas adjudicatarias y las medidas destinadas a garantizar el uso adecuado de las viviendas municipales.