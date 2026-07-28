El tanatorio de Gáldar reabre su aparcamiento con energía solar

El Ayuntamiento de Gáldar ha puesto en funcionamiento las nuevas marquesinas fotovoltaicas del aparcamiento del tanatorio municipal de San Isidro, una actuación que permite reabrir las instalaciones e incorporar un sistema de producción y almacenamiento de energía solar.

El proyecto, impulsado por la Concejalía de Medio Ambiente, ha contado con un presupuesto de 827.781 euros. La financiación incluye una subvención de 605.115 euros procedente del Gobierno de Canarias, con cargo a fondos europeos Next Generation EU, mientras que el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento.

Una instalación con 534 módulos solares

La intervención ocupa una superficie de 2.226 metros cuadrados en el aparcamiento anexo al tanatorio. El recinto dispone de 85 plazas, seis de ellas destinadas a vehículos eléctricos, además de tres puntos de recarga.

Las marquesinas proporcionan sombra a los vehículos y sostienen una instalación formada por 534 módulos fotovoltaicos de 425 vatios pico cada uno. La planta alcanza una potencia pico de 226,95 kilovatios y una potencia nominal de 200 kilovatios.

El sistema incorpora también baterías de litio con una capacidad de almacenamiento de 400 kilovatios hora y una potencia de 200 kilovatios. Se trata de la primera instalación fotovoltaica municipal de Gáldar que cuenta con este tipo de almacenamiento.

La energía producida se destinará al autoconsumo, con la posibilidad de verter a la red la electricidad generada que no sea utilizada por las instalaciones municipales.

Más de medio megavatio en instalaciones públicas

La nueva planta se suma a las marquesinas fotovoltaicas de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón, inauguradas en enero de 2025, y a la instalación situada sobre la cubierta de las piscinas municipales.

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva y del tanatorio superarán conjuntamente el medio megavatio de capacidad de generación eléctrica mediante energía solar.

La inauguración contó con la asistencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón; la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno canario, Julieta Schallenberg; el consejero de Medio Ambiente, Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el concejal de Medio Ambiente, Ulises Miranda Guerra.

El alcalde señaló que este tipo de actuaciones busca reducir el consumo energético, las emisiones y el gasto eléctrico de las dependencias municipales. También recordó el desarrollo del parque eólico de Botija, donde el Ayuntamiento trabaja en la instalación de un tercer aerogenerador.

De acuerdo con Teodoro Sosa, el conjunto eólico municipal alcanzará una capacidad de generación de tres megavatios, cuya producción será inyectada a la red eléctrica.

Nuevos proyectos en instalaciones deportivas

La viceconsejera Julieta Schallenberg destacó que el aprovechamiento de espacios ya urbanizados permite producir energía renovable sin ocupar nuevo suelo. También vinculó la ejecución del proyecto con la gestión de los fondos europeos destinados a la transición energética de los municipios canarios.

Por su parte, Raúl García Brink valoró la incorporación de puntos de recarga y baterías a una instalación construida sobre un aparcamiento ya existente.

El concejal Ulises Miranda avanzó que el Ayuntamiento estudia otras seis instalaciones fotovoltaicas en canchas deportivas situadas en distintos barrios del municipio.

La reapertura del aparcamiento del tanatorio permite así recuperar sus 85 plazas y ampliar la capacidad municipal para producir, almacenar y utilizar energía solar en edificios y espacios públicos.