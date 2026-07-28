Telde tendrá un nuevo espacio dedicado a Nino Jiménez

El Ayuntamiento de Telde llevará al Pleno municipal de este viernes 31 de julio la propuesta para denominar como Pasaje Miguel Jiménez Pérez Nino Jiménez el espacio público situado junto al Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. La iniciativa pretende reconocer la trayectoria cultural y humana del músico, vinculado al folclore y a la música tradicional canaria.

La propuesta ha sido tramitada por la Concejalía de Cultura, dirigida por Juan Martel, y recupera un expediente iniciado en 2021 a raíz de distintas solicitudes presentadas por colectivos ciudadanos y culturales del municipio.

Un recorrido junto al Teatro Municipal

El espacio que recibirá la nueva denominación se encuentra en la parte trasera y lateral del Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. El recorrido conecta la fuente de Daora con la escalera de acceso al Mercado Municipal de Telde y continúa en sentido ascendente hasta la avenida Poeta Pablo Neruda.

El expediente cuenta con informes favorables del Negociado de Estadística, del Departamento de Urbanismo, de la Jefatura de Servicio de Cultura y del Cronista Oficial de la Ciudad de Telde.

La documentación destaca la vinculación de Miguel Jiménez Pérez, conocido como Nino Jiménez, con la memoria cultural y musical contemporánea del municipio, especialmente con el folclore tradicional canario y el timple.

Un expediente iniciado en 2021

El reconocimiento forma parte del proceso de revisión y tramitación de expedientes pendientes relacionados con la denominación de espacios públicos. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ordenó impulsar estos procedimientos para resolver propuestas iniciadas en años anteriores.

Según el informe elaborado por el cronista oficial, Antonio María González Padrón, Nino Jiménez representa una forma de transmisión cultural vinculada a la convivencia vecinal, la participación comunitaria y la continuidad de las costumbres musicales populares.

El músico recibió el Premio al Mérito Cultural Ciudad de Telde por su contribución a la difusión de las tradiciones musicales de Canarias.

Reconocimiento al folclore canario

El concejal de Cultura, Juan Martel, señaló que la denominación permitirá reconocer a una figura vinculada a los barrios, las agrupaciones folclóricas y la transmisión de las tradiciones entre generaciones.

El alcalde, Juan Antonio Peña, indicó que este expediente es uno de los procedimientos de denominación de espacios públicos que el Ayuntamiento está revisando. El gobierno municipal prevé continuar con la tramitación de otras propuestas dedicadas a personas y colectivos relacionados con la historia y la cultura de Telde.

La aprobación plenaria incorporará el nombre de Nino Jiménez al patrimonio urbano de la ciudad y lo vinculará a un entorno cultural como el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.