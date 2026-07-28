El tomate de La Aldea inicia la campaña con más agua pero falto de trabajadores

El sector tomatero de La Aldea comienza la campaña con muy buenas perspectivas gracias a la grandes reservas de agua acumuladas tras las abundantes lluvias del invierno, pero con el problema de estar falto de trabajadores dispuestos a echar el lomo en el municipio. El director general de la cooperativa Coagrisan, Marcelo Rodríguez, reconoce que se va a reducir una hectárea la plantación cultivada este año por la falta de unos 25 jornaleros para atender las fincas, pese a que siguen trayendo mano de obra de países como Perú y Chile, gracias a los convenios firmados por España con sus gobiernos.

Coagrisan inicia la campaña de injertos en el semillero, una de las tareas catalogadas como clave de la temporada estival, y que asegura la continuidad de su actividad laboral a lo largo de todo el año. Cerca de un centenar de personas se encuentra trabajando en el vivero de la empresa. La previsión es comenzar a trasplantarlos el 10 de agosto, para arrancar la recolección en octubre y prolongar la temporada hasta mayo o junio de 2027. Hay que tener en cuenta que el tomate de Países Bajos entrará en los mercados desde abril, y se reduce la demanda del producto canario.

La baja calidad obligó a tirar fruta

De forma paralela, los agricultores terminan de acondicionar en estas semanas sus fincas para tenerlas listas para cuando llegue el momento de las plantaciones.

Nave de trabajo de Coagrisan. / Coagrisan.

"Las perspectivas son muy buenas", destaca Marcelo Rodríguez, quien confía en que sean las mejores tras las sombras del año pasado, afectados por los condicionantes de las lluvias. Esto propició que se tuviera que tirar parte de la producción por la baja calidad del producto, que no podía exportarse y tampoco la fruta era buena para el mercado local. En conjunto, se produjo unos 15,5 millones de kilos para plazas extranjeras.

El tomate aldeano arranca la temporada con las presas en máximos niveles de capacidad y con el 'apoyo' del agua desalada, lo que supone tradicionalmente uno de los grandes problemas que sobrevolaba para el sector cada verano. De esta forma se garatiza la continuidad de los cultivos y una de las fuentes económicas y laborales del municipio.

Coagrisan mantendrá este año en producción 90 hectáreas de tomates, tres menos que hasta ahora. Marcelo Rodríguez señala que dos hectáreas se quedarán sin cultivar de momento porque los propietarios tienen el planteamiento de ir escalonando la producción según las necesidades del mercado. Sin embargo, el director general señala que habrá una hectárea menos por falta de trabajadores. El directivo de la gran cooperativa aldeana señala que esto supone que faltan 25 trabajadores en el campo para atender la demanda actual en el sector.

Esta situación se produce a pesar de que recurren a los convenios del Estado que permiten traer para la zafra trabajadores de Perú y Chile, para lo que se hace un proceso de contratación a estancia.

La Sociedad Cooperativa Agrícola de San Nicolás da empleo directo a 350 trabajadores, a los que hay que sumar otros 60 asignados a la planta de empaquetado.

Vivero de Coagrisan. / Coagrisan.

Mientras, el sector tomatero trabaja en el expediente de la mano del Gobierno de Canarias para proteger el producto local bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que le permitirá contar con un sello de identidad frente a la competencia exterior.

Indicación Geográfica Protegida

La Indicación Geográfica Protegida Tomate Canario se fundamenta en la calidad superior, así como en la reputación y notoriedad del nombre, que es el resultado de una sinergia única entre factores históricos, naturales y humanos.Y en ese camino está el sector agrícola local, después de que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria haya iniciado el "procedimiento nacional de oposición", a instancias de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex).

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A esto se suma la firma de acuerdos directos con empresas de alimentación como Spar Gran Canaria, que permitió la comercialización esta año de unas 500 toneladas de tomate cultivado en La Aldea en las más de 200 tiendas de la cadena de supermercados.