La urbanización turística de Puerto Rico tendrá un nuevo complejo de 19 nuevos apartamentos de lujo

El desarrollo turístico de la planta alojativa extrahotelera del municipio de Mogán continúa su expansión, sobre todo con el aumento de camas en la urbanización de Puerto Rico, el principal enclave turístico de la localidad. Y es que la compañía inmobiliaria Cardenas y Chagrín S.L., con sede en Arguineguín, promueve la construcción de un establecimiento turístico de lujo con el que dotará al municipio de una nueva oferta alojativa de alta calidad. El proyecto contempla la construcción de un establecimiento de 19 apartamentos de cinco estrellas que se ubicará en la zona alta de la urbanización.

Convenio urbanístico

La ejecución de este nuevo proyecto depende de la firma de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Mogán y la empresa promotora, ya que persigue adaptarse al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (PMM). La propuesta para rubricar este convenio se elevará al pleno municipal de este miércoles 29 de julio y previsiblemente saldrá adelante dada la mayoría absoluta que ostenta el grupo de gobierno.

La edificación se llevará a cabo en el número 16 de la Avenida de la Cornisa, en Puerto Rico, concretamente en la parcela 234. El proyecto planteado por la entidad contempla un total de 38 nuevas plazas alojativas que formarán parte de un complejo de lujo que dispondrá de piscina, solárium y aparcamientos, según revela el expediente que irá a la sesión plenaria y al que ha tenido acceso este periódico.

Todas las unidades contarán con una terraza privada provista de césped y de un jacuzzi particular

Cada uno de los apartamentos de cinco estrellas contará con capacidad para albergar dos plazas alojativas. Todos ellos dispondrán de una estancia central que hará las funciones de salón, cocina y comedor, con acceso a un aseo y un dormitorio con baño propio. Además, cada uno de los apartamentos tendrá en la zona exterior una terraza privada provista de césped y de un jacuzzi de uso particular, a la que se podrá acceder tanto desde el salón como desde el dormitorio.

Imagen de la Avenida de la Cornisa, donde se proyectan los apartamentos. / LP/DLP

Desde la Avenida de la Cornisa se podrá acceder a la recepción del establecimiento extrahotelero, además de los aseos comunes y una zona de almacenaje individualizado para los usuarios de los apartamentos. Desde este nivel partirán las escaleras y el ascensor que conectan verticalmente toda la edificación, que se prevé que cuente con tres plantas construidas de manera escalonada a causa de la particular orografía del terreno. En el exterior se ubicarán 16 plazas de aparcamiento y el andén de acceso para los vehículos. La intención de la promotora es ejecutar un inmueble que sea accesible para todo tipo de usuarios, por lo que uno de los estacionamientos estará adaptado para personas con movilidad reducida, así como los baños y los vestuarios.

Las zonas comunes del complejo se localizarán en la misma planta donde se desarrollarán tres de los apartamentos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. Nueve de los apartamentos tendrán una superficie mayor y los otros nueve serán unidades adosadas más pequeñas. El establecimiento contará con un solárium de uso compartido, una gran piscina y una zona deportiva cuya equipación aún está por definir.

Características del convenio

El convenio entre el Consistorio y la empresa regula las condiciones urbanísticas y económicas necesarias para que el proyecto pueda continuar su tramitación. El Ayuntamiento se compromete a aplicar el procedimiento abreviado previsto para la licencia de obras, mientras que la promotora deberá cumplir las obligaciones derivadas del aumento de aprovechamiento urbanístico. La valoración municipal fija esas obligaciones en 9.790 euros. De esa cantidad, 1.542 euros corresponden a plusvalías y 8.247 euros a la monetarización de la cesión vinculada al incremento de aprovechamiento. El dinero se incorporará al Patrimonio Público del Suelo y deberá destinarse a mejorar dotaciones e infraestructuras públicas en el área de actuación o en otros ámbitos vinculados a la renovación urbana.

Esta nueva actuación contribuye al fortalecimiento de la oferta alojativa de Puerto Rico, que en 2024 ya aumentó con la construcción de 142 habitaciones en el hotel Puerto Azul, que pasó de tres a cuatro a estrellas después de una inversión de 57 millones de euros. Esta obra se llevó a cabo por la cadena hotelera Servatur Hotels & Resorts, que en enero de este año incorporó a su cartera tres nuevos establecimientos turísticos en esta zona: Puerto Plata, Rocamar y Doña Elvira.

En 2019, la empresa Rentinvestcan S. L. realizó una apuesta similar a la que propone Cardenas y Chagrín SL al impulsar una inversión de 10 millones de euros para la edificación de 33 apartamentos de lujo enmarcados en un establecimiento de cinco estrellas solo para adultos. Para el año 2027 está previsto que comiencen las obras para la construcción de un complejo turístico en el barranco de Balito conformado por 92 apartamentos y con una inversión de más de 10 millones por parte del Grupo Meridional y unas actuaciones urbanización del área a cargo de la promotora Montebalito.