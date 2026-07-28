Valsequillo se abre a modificar el planeamiento para el primer hostal

El Ayuntamiento de Valsequillo abre la puerta a una posible modificación del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, vigente desde 2005, con el objetivo de habilitar una parcela actualmente destinada a uso residencial para la construcción del primer hostal de la zona. El Consistorio no descarta impulsar este cambio urbanístico y considera que la iniciativa podría contribuir al desarrollo del entorno y generar una inyección económica para el municipio, siempre que el proyecto se integre de forma adecuada y respete el paisaje, la identidad y los valores naturales de esta localidad de medianías de Gran Canaria.

Esta postura del Ayuntamiento llega después de que una empresa presentara una solicitud para reconvertir un proyecto residencial en ejecución y destinarlo a la apertura de un hostal en un inmueble ubicado en la Avenida Juan Carlos I. Sin embargo, la petición fue desestimada por el Consistorio tras la emisión de informes técnicos desfavorables, al no contar la parcela con la habilitación urbanística necesaria para autorizar ese cambio de uso.

El informe señala que el terreno está clasificado como Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización (SUCU), con normativa M3, una categoría en la que el uso principal es el residencial y donde la actividad turística no figura entre los usos compatibles permitidos.

Pese a este inconveniente, el Consistorio mantiene abierta la posibilidad de modificar el Plan General de Ordenación y ha habilitado un plazo de 15 días para que la empresa interesada pueda presentar alegaciones. "Nosotros somos los primeros que entendemos que este negocio es positivo para Valsequillo y que puede contribuir a que el municipio crezca de una forma sostenible", explica Cristian Suárez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento.

Petición de la empresa

Para que esta iniciativa pueda convertirse en una realidad, el primer paso será que la empresa promotora solicite formalmente la modificación del planeamiento urbanístico. Una vez recibida la petición, el Ayuntamiento podría iniciar la tramitación correspondiente. "No obstante, lo que se permite actualmente en este suelo es únicamente el uso residencial", señala el concejal de Urbanismo.

Por otro lado, una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento es garantizar que esta nueva actividad respete la sostenibilidad y las características del entorno. "Necesitamos que este tipo de espacios se generen en el municipio y que ayuden a impulsar la economía de la zona", destaca Suárez.

El Plan General de Ordenación de Valsequillo no se actualiza ni se revisa desde 2005, por lo que el gobierno municipal prevé, en caso de continuar al frente del Ayuntamiento durante la próxima legislatura, impulsar una modificación del planeamiento y analizar junto a los técnicos la posibilidad de destinar alguna otra zona del municipio a uso turístico.

Inmuebles turísticos

Y es que ni en el casco del municipio ni en otros barrios más alejados existe actualmente un hostal que podría contar con varias habitaciones, en caso de materializarse en algún momento. En esta zona de medianías de la isla predominan otro tipo de alojamientos turísticos, como las casas rurales o las viviendas de alquiler vacacional, una oferta vinculada al entorno, la tranquilidad y el atractivo natural que caracteriza a el municipio de Valsequillo.

Además, el Consistorio ha comenzado a impulsar en los últimos años distintas actuaciones encaminadas a poner en valor la belleza del municipio, sus costumbres y su patrimonio, con el objetivo de acercarlos al turismo que llega a esta zona de la isla.

En esta misma línea, el Ayuntamiento adquirió a principios de este año el Cuartel del Colmenar, una emblemática casona junto a una finca colindante de 6.844 metros cuadrados, con la intención de convertir el espacio en un enclave cultural y turístico. El proyecto contempla la creación de salas de exposiciones y espacios dedicados a divulgar la historia, las tradiciones y la identidad de Valsequillo.

Centro de interpretación

Pero las actuaciones del Ayuntamiento no se limitan a este proyecto. El Consistorio también ha adquirido recientemente un inmueble en la calle Sol que será destinado a convertirse en un centro de interpretación del paisaje, el patrimonio y la cultura local.

El nuevo espacio estará orientado a divulgar la historia y las tradiciones de Valsequillo mediante exposiciones, actividades culturales, charlas y propuestas dirigidas tanto a turistas y visitantes como a los propios vecinos del municipio.

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El centro contará también con zonas de recepción e información al visitante, salas expositivas e interactivas, espacios destinados a talleres de artesanía y un área para la promoción y venta de productos locales.