La verbena canaria encuentra su futuro en La Nueva Cantera y su nuevo videoclip 'En la Verbena'

Si hay un sonido que identifique a las Islas Canarias, es la música de verbena. Basta escuchar los primeros golpes de güira, una línea de teclado o el arranque de un merengue para saber que, en algún lugar, hay una plaza llena y un pueblo dispuesto a bailar hasta que salga el amanecer.

La verbena canaria, tal y como hoy la conocemos, comenzó a tomar fuerza durante las décadas de los sesenta y setenta, cuando numerosos conjuntos electrónicos empezaron a recorrer plazas, sociedades y salones de baile del Archipiélago.

Aquellas formaciones fueron construyendo una manera propia de entender la fiesta, con repertorios largos, popurrís y músicos capaces de mantener a la gente sobre la pista.

La orquesta Los Times de La Palma. / IMAGEN CEDIDA POR L. T.

Canarias y Latinoamérica llevan siglos compartiendo viajes, familias, costumbres y sonidos. La emigración hacia Cuba, Venezuela o Puerto Rico, y el posterior regreso de muchos isleños, creó un puente cultural de ida y vuelta que también se quedó en la música.

Por eso, en las verbenas canarias el merengue, la salsa y la bachata no suenan como ritmos ajenos: forman parte de una banda sonora asumida como propia.

Durante algún tiempo pudo parecer que esta tradición corría peligro. La llegada de la música más comercial, los grandes artistas internacionales y una generación de jóvenes que ha crecido escuchando reguetón hicieron pensar que las verbenas podían ir perdiendo público y quedarse sin relevo.

En Gran Canaria, su futuro ya tiene nombres, edades y hasta una canción propia: La Nueva Cantera.

Cinco adolescentes de Gran Canaria con la verbena en las venas

Se llaman Isabel Díaz, Paula Santana, Berni Santana, Daniel Cubas y Ronny Rodríguez y forman La Nueva Cantera, una de las agrupaciones musicales más jóvenes del Archipiélago. Berni, Isabel y Paula ponen las voces; Ronny se encarga del teclado y Daniel marca el ritmo con la percusión.

Berni, Paula e Isabel tienen 15 años, Daniel tiene 14 y Ronny, el mayor del grupo, acaba de cumplir 16. Entre todos apenas superan los 70 años, pero ya saben lo que significa preparar repertorios, desplazarse entre municipios, subirse a escenarios y ganarse al público de las fiestas populares.

De izquierda a derecha: Paula Santana, Daniel Cubas, Berni Santana, Ronny Rodríguez e Isabel Díaz. / LP/DLP

El grupo nació hace aproximadamente dos años. Cuatro de sus componentes se conocieron en una academia de baile en Vecindario y descubrieron que, además de compartir ensayos y amistad, unos cantaban y otros tocaban instrumentos. Más adelante se incorporó Isabel, completando una formación que ha ido creciendo actuación tras actuación.

Desde entonces, La Nueva Cantera se ha hecho un hueco en fiestas de barrios y pueblos, donde llama la atención tanto por el talento de sus integrantes como por su corta edad. A ello se suma el tirón conseguido en redes sociales, donde sus vídeos permiten que sus actuaciones lleguen mucho más allá de las plazas en las que actúan.

Este lunes dieron un paso más. Los cinco jóvenes viajaron hasta Tejeda para grabar su primer videoclip, correspondiente a su nuevo sencillo, ‘En la Verbena’, una canción cuyo título resume perfectamente lo que son y el camino que han decidido emprender.

De Vecindario y Gáldar hasta las cumbres de Tejeda

El escenario elegido no podía ser más canario. La grabación tuvo lugar en Tejeda, en plena cumbre de Gran Canaria y dentro de uno de los municipios integrados en la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Hasta allí se desplazaron familiares, amigos y seguidores dispuestos a formar parte de una jornada muy especial para el grupo. Los ayuntamientos de Santa Lucía de Tirajana y Gáldar colaboraron poniendo guaguas gratuitas para facilitar la asistencia del público, que respondió incluso tratándose de un lunes.

Guagua con el público asistente a la grabación desde Santa Lucía de Tirajana. / LP/DLP

La canción ha sido producida por Ulises Moreno, de UGM Producciones, y el rodaje también contó con pequeñas colaboraciones que ayudaron a convertir la jornada en una auténtica fiesta. El Bazar Chani, de Las Palmas de Gran Canaria, obsequió a los asistentes con una merienda, mientras que el creador de contenido de humor canario @lolitordz acompañó a los jóvenes y compartió parte de la experiencia a través de sus redes sociales.

Ha venido mucha más gente de la que pensábamos Isabel Díaz — Cantante de La Nueva Cantera

Isabel Díaz, una de las cantantes de La Nueva Cantera, reconocía al terminar la grabación que la jornada había superado sus expectativas. "La experiencia ha sido superemocionante y ha venido mucha más gente de la que pensábamos. Ojalá se repita", señaló la joven artista después de comprobar la respuesta del público.

El entusiasmo también era compartido por Paula Santana, que resumía el sentir del grupo con una frase cargada de ilusión: "Siento que ha ido de maravilla. Espero que la canción sea un bombazo".

La participación de los asistentes fue uno de los aspectos que más sorprendió a los componentes de la formación. Ronny Rodríguez destacó especialmente que tantas personas se desplazaran hasta Tejeda al comienzo de la semana. "El apoyo de la gente ha sido increíble. Es maravilloso cómo se han volcado con nosotros, y eso que es lunes", afirmó el teclista.

Daniel Cubas también quiso acordarse de quienes hicieron posible el rodaje y de quienes acudieron para acompañarlos: "Quiero agradecer a todas las personas que han venido. Para mí ha sido una experiencia muy bonita".

Los primeros pinitos de La Nueva Cantera

Aunque este es su primer videoclip, La Nueva Cantera ya ha comenzado a dar pasos importantes dentro del circuito musical de las Islas. El grupo ha compartido actuaciones con formaciones reconocidas de la verbena canaria como Armonía Show y Star Music, además de protagonizar sus propios conciertos en distintos barrios y municipios.

Cada actuación les permite seguir aprendiendo, ampliar repertorio y enfrentarse a públicos diferentes. Y todo ello mientras compaginan ensayos, desplazamientos y escenarios con sus estudios.

Su siguiente gran cita llegará en octubre. Los cinco jóvenes forman parte del cartel de Romería a lo Bestia, el multitudinario encuentro que se celebrará el 11 de octubre en el Anexo del Estadio de Gran Canaria y que aspira a reunir en un mismo recinto el ambiente festivo y las tradiciones de los 21 municipios de la Isla.

Será otro escaparate para una formación que comenzó casi como una aventura entre amigos y que ahora trabaja para hacerse un nombre dentro de un género que forma parte de la identidad popular de Canarias.

Quizá ahí esté el futuro de la verbena canaria: en una generación capaz de conservar su esencia sin dejar de hablar el lenguaje de su tiempo. Isabel, Paula, Berni, Daniel y Ronny ya han comenzado a hacerlo. Y su primer videoclip se llama, como no podía ser de otra manera, ‘En la Verbena’.