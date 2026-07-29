La Aldea elimina trabas ambientales para construir más de 80 viviendas públicas

La Aldea da un paso más y resuelve trabas ambientales para promover la construcción de más de 80 viviendas públicas en el barrio de El Cruce, tras casi cuatro años de papeleo. Mientras, el portavoz del PSOE en la oposición, David Godoy, advierte de que el grupo de gobierno facilita la inmediata prohibición de las viviendas vacacionales en los núcleos de Tasarte y Tasartico, pese que la legislación canaria establecía un periodo de trasición de cinco años.

El pleno ordinario celebrado en la tarde-noche del martes en La Aldea dio cuenta de la subsanación de los requerimientos realizados por el Órgano Ambiental del Cabildo dentro del proceso de evaluación ambiental para el Plan Parcial del Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (Susno) El Cruce.

Firma en 2022

El objetivo municipal es promover después de más de dos décadas la ejecución de promociones de vivienda pública en una parcela municipal de 3.219 metros cuadrados. Para ello se firmó en 2022 un convenio entre el entonces alcalde Tomás Pérez y la presidenta del momento del Consorcio de Viviendas del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón.

Sin embargo, el expediente se ha atascado durante cuatro años, en los que es necesaria la redacción del plan parcial de esta zona urbanizable, cuyo desarrollo urbanístico permitirá desarrollar las parcelas del plan para la creación de las casas sociales.

La nueva promoción, según se anunció en ese mandato, sería la primera vivienda pública desde el año 2007, cuando se levantó las de Hoya del Viejo (una promoción público-privada). Y antes habían sido las urbanizaciones de La Cardonera y Los Cardones.

Oferta turística

El Plan permitirá la edificación de entre 80 y 90 casas, según la tipología que se apruebe, lo que permitirá solucionar la actual demanda de vivienda pública en el municipio.

Por otro lado, el grupo socialista advirtió en la sesión que la adaptación inmediata de la nueva ley canaria de las viviendas vacacionales dejará sin esta ofera a los núcleos de Tasarte y Tasartico, pese a que la norma establece un periodo de adaptación de cinco años. David Godoy solicitó que se dejara sobre la mesa durante estos próximos años, a la espera de posibles resoluciones legales que la paralicen.

El concejal señala que esta modalidad es casi la única en la zona de oferta turística.

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