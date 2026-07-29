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Santa Lucía de Tirajana

La Avenida de Canarias dedica un banco a la costurera Amadita Santana

El banco, situado frente a la farmacia de Fernando Martínez, recuerda la vida de una vecina dedicada durante años a la costura

Familia y amigos de Amadita junto a su banco en la Avenida de Canarias.

Familia y amigos de Amadita junto a su banco en la Avenida de Canarias. / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

La Avenida de Canarias, en Vecindario, cuenta desde este miércoles con un banco dedicado a la memoria de Amadita Santana, una vecina que acostumbraba a sentarse cada tarde en ese mismo lugar para conversar con sus amigas. Una placa instalada por iniciativa de sus hijas recuerda ahora su vínculo con este espacio de la zona peatonal.

“Amadita, sentada en este banco sembraste recuerdos que nunca se irán. Te queremos”, puede leerse en la placa colocada frente a la farmacia de Fernando Martínez. El banco, similar a otros situados a lo largo de la avenida, adquiere así un significado especial para la familia y para quienes compartieron con ella numerosos momentos.

El acto de descubrimiento de la placa reunió este martes a varias decenas de familiares, amistades y vecinos. También participaron el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y varios miembros de la corporación municipal.

Placa en el banco de Amadita.

Placa en el banco de Amadita. / LP/DLP

Una iniciativa de sus hijas

La instalación fue solicitada al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por Yesenia Robaina Santana y Domitila Santana, hijas de Amadita. Ambas querían señalar el lugar en el que su madre pasaba parte de las tardes y mantenía una relación cotidiana con otras vecinas de la zona.

Durante el acto se pronunciaron varias palabras en su recuerdo y los asistentes recibieron con aplausos el descubrimiento de la placa.

Francisco García señaló que el banco representa lo que significó Amadita Santana para la ciudad. El alcalde recordó su dedicación a la costura, el esfuerzo con el que sacó adelante a su familia y su vida vinculada a Vecindario.

Las hijas y familiares de Amadita acompañadas del alcalde Francisco García.

Las hijas y familiares de Amadita acompañadas del alcalde Francisco García. / LP/DLP

Un punto habitual de encuentro

Yesenia Robaina Santana expresó la satisfacción que supone para la familia pasar por la avenida y encontrar el nombre de su madre en el lugar donde solía sentarse. Su hermana Domitila recordó que Amadita dedicó gran parte de su vida a la costura y residió durante años en Vecindario.

La familia explicó que el banco era para ella un lugar de encuentro y distracción. Desde allí conversaba con sus amigas y podía observar la entrada de su vivienda, lo que le permitía ver cuándo regresaban sus hijas.

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La idea de colocar la placa surgió después de que distintas personas comentaran a la familia que recordaban a Amadita cada vez que pasaban por ese punto de la avenida. Desde esta semana, quienes se sienten en el banco podrán conocer también la historia de una vecina cuya memoria permanece unida a este espacio público.

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