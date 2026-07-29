El Ayuntamiento de Gáldar transformará la Casa Borges Linares en una escuela de escultura
El Ayuntamiento de Gáldar licita las obras de rehabilitación de la Casa Borges Linares con un presupuesto de 254.486 euros para convertirla en una escuela de arte
El Ayuntamiento de Gáldar licita las obras de rehabilitación de la Casa Borges Linares, situada en el barrio de San Isidro, con un presupuesto de 254.486 euros. El proyecto transformará la antigua vivienda del escultor en una escuela dedicada a la formación y a la creación artística.
La actuación recibe financiación del Plan de Barrios y parte de una iniciativa de la Concejalía de Turismo, dirigida por Ulises Miranda Guerra. La Concejalía de Urbanismo, bajo la responsabilidad de Heriberto Reyes Sánchez, encargó el proyecto técnico.
La restauración es una petición de la ciudadanía
La intervención afecta al inmueble del número 10 de la calle Santiago Machín y responde, según el Consistorio, a una petición de la ciudadanía. La reforma incluye la ampliación de la vivienda y su adaptación como equipamiento cultural, además de la renovación completa de la estructura y las instalaciones.
El diseño conserva la sencillez de la fachada y parte de la distribución original. También incorpora paneles divulgativos sobre la vida y la obra de Juan Borges Linares, con el objetivo de mantener la memoria del escultor en la que fue su residencia.
Taller de escultura vinculado a la trayectoria de Borges Linares
El inmueble contará con un taller de escultura destinado a actividades formativas y procesos de creación. Esta función combinará la conservación de un edificio histórico con un nuevo uso educativo vinculado a la trayectoria artística de Borges Linares.
El Ayuntamiento de Gáldar define la futura escuela como un espacio con “vocación de convertirse en un equipamiento cultural de proximidad”, orientado al uso vecinal. También plantea que pueda actuar como “referente comarcal en la enseñanza de la escultura”.
Recuperación de un inmueble deteriorado
La obra permitirá intervenir en una construcción que presenta un importante estado de deterioro. La reforma adaptará sus dependencias a las exigencias del nuevo uso cultural y educativo, sin renunciar a los elementos que identifican la antigua vivienda.
El proyecto une así la recuperación del patrimonio local, el homenaje permanente a Juan Borges Linares y la creación de un recurso formativo para San Isidro y el resto del municipio.
- Estabilizado el incendio de Telde tras afectar entre 8 y 10 hectáreas y trabajan en su extinción
- Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
- Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
- Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
- Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
- Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico
- El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
- De la 'tostada Panto' a la lotería: la rutina de Anabel Pantoja en Arguineguín