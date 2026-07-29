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El Cabildo activa la alerta por incendios forestales y solicita extremar la autoprotección frente a una ola de calor que se extenderá una semana

El presidente de la Corporación insular insta a los propietarios de viviendas en el campo a mantener el entorno de sus casas libres de material combustible

El jefe de Emergencias, Federico Grillo, en la comparecencia de este miércoles para anunciar la activación de la alerta por incendios forestales.

El jefe de Emergencias, Federico Grillo, en la comparecencia de este miércoles para anunciar la activación de la alerta por incendios forestales. / David Delfour

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Juanjo Jiménez

Juanjo Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha lanzado un llamamiento a la población para que extreme la precaución ante una ola de calor, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, que se podrá extender hasta los próximos 4 y 5 de agosto, ello en un contexto con cifras récord de hectáreas quemadas en la península en este 2026.

Morales hacía esta petición a los grancanarios acompañado de María Matilla, jefa de Gestión Forestal; el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink; el coordinador de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BRIF), Juan Carlos Santana; y el jefe de Emergencias de la corporación, Federico Grillo.

El presidente informa que a partir de este jueves se activa la alerta por riesgo de incendios forestales, esto en un momento "trágico en España y en Europa, donde pese a la ingente cantidad de recursos no se han podido frenar unos incendios de récord", y precisamente antes circunstancias, en las que el fuego avanza más allá de la capacidad de las dotaciones, insta a la población "a mantener protegidas las casas y las instalaciones industriales y forestales en un perímetro de seguridad de al menos 15 metros, libres de matorral y vegetación". Es un mensaje en el que, como reconoció, "insistimos siempre" pero que ahora se hace más relevante, "por lo que vemos que está ocurriendo en la península".

Y de hecho, según puntualiza, la entrada del fuego en los pueblos en muchos casos se produce "porque no se han realizado las labores preventivas". Añade que en Gran Canaria, "contamos con recursos extraordinarios para afrontar los incendios en la isla, pero la evolución del clima nos obliga a extremar la precaución, y si bien los recursos son fundamentales, la concienciación ciudadana es imprescindible".

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Advierte que "cada vez hay más riesgo, y un incendio fuera de la capacidad de extinción no tiene freno ni humano ni ecológico, y por ello hay que estar preparado para poner a disposición el bien común", en referencia a la necesidad de extremar la "autoprotección en cada momento".

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