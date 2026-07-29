El café de especialidad gana terreno en Gran Canaria: nueve paradas de Vecindario a Agaete

El café ha dejado de ser para muchos consumidores una simple dosis de cafeína. El origen del grano, la fecha de tueste, el agua, la molienda o la manera de extraerlo empiezan a importar tanto como ocurre desde hace años con el vino, el queso o el aceite. Esa nueva mirada se resume en una expresión cada vez más visible en las calles de Gran Canaria: café de especialidad.

En la Isla, el fenómeno ya no se limita a dos o tres establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria. La oferta se ha extendido entre tostadores, pequeños negocios de barrio y locales que vinculan el café con propuestas culturales o gastronómicas. A ellos se suman proyectos en Vecindario y las fincas del Valle de Agaete, donde Gran Canaria conserva la particularidad de cultivar su propio grano.

Secadero de café en el Valle de Agaete. / LP / DLP

Qué distingue al café de especialidad

Durante años se popularizó una explicación sencilla: era café de especialidad aquel que superaba los 80 puntos sobre 100 en una cata profesional. Ese criterio continúa utilizándose como referencia comercial, pero la Specialty Coffee Association, principal organización internacional del sector, emplea ahora una definición más amplia. La entidad considera que estos cafés poseen atributos distintivos que les aportan un valor superior, ya sea por su sabor, su aroma, su origen, su variedad o la forma en la que fueron cultivados y procesados.

Por este motivo, los paquetes suelen incluir información sobre el país, la finca o el método de producción. En la taza pueden aparecer recuerdos a cacao, frutos secos, caramelo, cítricos o frutas maduras. No son ingredientes añadidos, sino referencias empleadas para describir sus aromas y sabores.

La ruta comienza en Vecindario

El itinerario puede dividirse en dos jornadas, aunque, por el bien de la tensión arterial, quizá resulte aconsejable no completarlo de una sola vez. La primera recorre el sureste y varios barrios de la capital. La segunda deja atrás el asfalto y se adentra en las fincas del Valle de Agaete.

El punto de partida se encuentra en Vecindario. Qahwa Specialty Coffee & Brunch, situado en la avenida de Canarias, 338, reúne café seleccionado, tostas artesanales y repostería de raíces marroquíes. Su propio nombre procede de la palabra árabe utilizada para referirse al café.

De Vegueta a León y Castillo

La siguiente parada está en Vegueta. En la calle Audiencia, 7, Cool Beans mezcla café de especialidad, creatividad y trabajo compartido en un edificio de tres plantas que funciona como cafetería, agencia de comunicación y espacio de 'coworking'. También acoge talleres, exposiciones de artistas locales y productos de emprendedores de la ciudad. "Yo no tomaba café antes, solo había probado el torrefacto. Probé un café que sabía a frutos rojos, ácido, que te daba muchísimos sabores, y empecé a estudiar, a formarme y a volverme una frik", recordaba Raquel Marcos a este periódico sobre sus inicios.

Interior del café Cool Beans en Vegueta. / Andrés Cruz

En la calle León y Castillo, 110, aparece uno de los nombres más consolidados de la escena local. Caracolillo Coffee trabaja con granos de diferentes tostadores y completa la carta con sándwiches, tostadas y dulces elaborados en el establecimiento o con proveedores locales.

El negocio también vende café para preparar en casa y organiza catas y formaciones. Su reconocimiento ha crecido con distinciones como el Solete Repsol de 2026 y su presencia durante varios años en la guía nacional 'The Best Coffee Shops'. Su propietario, Jon Rueda, confesaba a LA PROVINCIA que los primeros tiempos fueron duros: "Trabajaba solo, tenía 64 euros en la cuenta y muchas facturas que pagar", pero poco a poco ha ido obteniendo respuesta de una clientela que ya se ha aficionado a tomarse el café cada mañana en su local.

Jon Rueda en su cafetería Caracolillo Coffee. / Juan Carlos Guerra

El café se abre paso en Guanarteme

El recorrido continúa en Cuptural Coffee, en la calle Rafael Almeida, 5. A diferencia de otros establecimientos que reciben el café ya tostado, este proyecto cuenta con actividad propia como tostador.

Cuptural trabaja cafés de diferentes procedencias y ajusta cada perfil para buscar equilibrio, claridad y regularidad en la taza. También organiza sesiones privadas para aprender a identificar aromas, comparar métodos y comprender la información que aparece en los paquetes.

Muy cerca, en el número 62 de la calle Secretario Padilla, se encuentra Apartamento 62 Specialty Coffee. El establecimiento nació como el proyecto común de Paula Pérez Santana y Víctor Concepción González, una pareja cuya historia personal también comenzó alrededor del café. Cuando el local abrió sus puertas, LA PROVINCIA relató cómo sus promotores querían crear algo más que una cafetería. Apartamento 62 trabaja con tostadores locales y ofrece bebidas frías, tés, sándwiches y repostería, pero su principal seña de identidad es la cercanía de un pequeño negocio atendido directamente por sus propietarios.

El recorrido sigue hacia el entorno de Las Canteras. En la calle Torres Quevedo, 31, se encuentra Chanito Specialty Coffee, que combina café tostado en Canarias, desayunos, matcha y repostería elaborada en el propio establecimiento. Según muestra en sus redes, su carta incluye bebidas frías, cafés con espuma casera y dulces como el brownie con un toque de sal.

Terrazas en el Paseo de Las Canteras / Andrés Cruz

A pocos minutos, en el paseo de Las Canteras, se encuentra Mood Coffee Roasters, cafetería y tostador propio frente al Atlántico. Sirve espresso, café de filtro, cold brew y opciones descafeinadas, además de desayunos y dulces con un nuevo concepto gastronómico que promete elevar el nivel del café de especialidad en la capital.

Agaete, donde comienza el café

La segunda jornada cambia la barra de una cafetería por los cafetales. Las primeras plantas llegaron al Valle de Agaete durante la primera mitad del siglo XIX y encontraron unas condiciones adecuadas en sus suelos, temperaturas y niveles de humedad.

El cultivo logró sobrevivir en pequeñas explotaciones familiares y hoy constituye uno de los productos gastronómicos más singulares de Gran Canaria. Allí, entre montañas, frutales y viñedos, el visitante puede comprobar que antes del tueste, la molienda y la extracción existe un largo proceso agrícola.

En Finca La Laja y Bodega Los Berrazales, el café comparte protagonismo con las vides, los cítricos, las frutas tropicales, los quesos y una historia familiar estrechamente ligada al campo. Las visitas recorren los cultivos, explican el tratamiento de los frutos y terminan con una degustación de los productos de la explotación.

El café de Finca La Laja. / LP / DLP

LA PROVINCIA ya se adentró en este espacio de la mano de Víctor Lugo, heredero de un proyecto familiar levantado en el bucólico Valle de Agaete, con las montañas de Gran Canaria como telón de fondo. El café, considerado uno de los grandes reclamos de la finca, sirve de entrada a una actividad mucho más amplia.

Lugo asumió el legado de sus padres, Inocencio y María del Carmen, a quienes considera sus referentes. Padre e hijo continúan explicando a los visitantes algunos de los procesos finales del café antes de su empaquetado, una imagen que resume la convivencia entre experiencia, tradición y relevo generacional.

Inocencio, padre de Víctor. / José Luis Reina

La última parada es Finca Los Castaños, también en Agaete. Según muestra en su web, el espacio ofrece visitas guiadas por la plantación y explica el proceso que sigue el café cultivado en la propia finca. Su responsable, Antonio Márquez, fue el primer profesional de Canarias en obtener la acreditación Q Grader, vinculada a la evaluación sensorial del café. La finca incluso proporcionó el grano utilizado para representar a España en el Campeonato Mundial de Baristas de 2015.

El recorrido termina así donde comienza todo: no frente a una máquina de espresso, sino ante una planta. Gran Canaria posee las dos caras de esta tendencia. Por un lado, una red creciente de cafeterías y tostadores que introduce nuevos sabores y formas de preparación. Por otro, un territorio que conserva un cultivo histórico y permite entender cuánto trabajo cabe dentro de una taza.