Café Quijano y Coti encabezarán las Fiestas de La Virgen en Guía

Guía celebrará del 31 de julio al 29 de agosto sus Fiestas Patronales en honor a La Virgen, una edición marcada por el 500 aniversario de la fundación del municipio y por un programa que reunirá música, folklore, humor y actividades infantiles. Coti y Café Quijano encabezarán las citas musicales, mientras que Raúl Clyde será el protagonista de la Noche Joven.

El pregón correrá a cargo del cronista oficial y Medalla de Oro de la Ciudad, Sergio Aguiar Castellano, y del geógrafo y escritor Javier Estévez. Ambos abrirán las fiestas el viernes 31 de julio, a las 21.00 horas, en la Plaza Grande.

Sin fuegos artificiales

Una de las novedades será la eliminación de los fuegos artificiales y de la tradicional traca de voladores. El Ayuntamiento ha adoptado esta medida para reducir las molestias que el ruido provoca en personas sensibles y animales. En la medianoche del 14 de agosto, los fuegos serán sustituidos por un espectáculo de videomapping proyectado sobre el frontis de la iglesia. Todos los actos incluidos en el programa serán gratuitos.

El sábado 1 de agosto, la Plaza Grande acogerá el Festival Kanarii, con las actuaciones de Kanarii, Cuarteto Vocal Vidas y Nuevos Aires. Ese día comenzarán también los 11 pasacalles de papagüevos previstos y las charlas del ciclo Guía lee el Atlántico. La programación cultural incluirá la exposición retrospectiva Paisaje Interior, del pintor Geño Aguiar, el 3 de agosto, y la presentación de Las Cartas de Guía, del escritor Santiago Gil y la ilustradora Lorena Ossorio, el 5 de agosto.

Folklore y actividades familiares

El domingo 2 de agosto, el Teatro Hespérides recibirá a los grupos participantes en el Festival Nacional de Folklore. Esta edición contará con La Serrana de Piornal, de Cáceres; la Agrupación Timbayba, de Tinajo; y la formación anfitriona, Estrella y Guía. Tras el izado de banderas, los grupos actuarán a las 13.00 horas en la Plaza Grande, donde también habrá una degustación de productos típicos. Ese mismo día se celebrará la Feria de Ganado, desde las 10.00 horas, en la explanada del pabellón municipal.

La jornada continuará a partir de las 18.00 horas con la primera edición de De Tardeo en Guía, que reunirá a Los 600, Maldita EGB y Cuenta Atrás. El acto principal del festival de folklore se celebrará el martes 4 de agosto, con la participación de La Serrana de Piornal, la agrupación San Cristóbal y Estrella y Guía.

El 6 de agosto, el Teatro Hespérides acogerá un reconocimiento al Cabildo de Gran Canaria por el 90 aniversario de Sombra del Nublo, canción escrita por Néstor Álamo y elegida como himno de Gran Canaria. La programación infantil comenzará el 4 de agosto e incluirá castillos hinchables, el espectáculo Una aventura en el océano, tributo a Vaiana, y pasacalles de papagüevos.

Música y humor

El viernes 7 de agosto, la Banda Municipal de Música Ciudad de Guía ofrecerá un concierto a las 21.00 horas en la Plaza Grande. La Noche Joven se celebrará el sábado 8 de agosto, desde las 22.00 horas, con Raúl Clyde. También actuarán Christian Cuervo, Supersonikka y los DJ Evando y Zegar.

La Cabalgata de Carrozas tendrá lugar el 13 de agosto y estará dedicada a la historia de los Juegos Olímpicos

El domingo 9 de agosto regresará el Festival de Humor Xayo, con Matías Alonso y Lili Quintana, además de Kiko Barroso como maestro de ceremonias. El Festival Raíces Guienses llegará el 11 de agosto con Sara Molina, María Casal y Adonay Díaz, acompañados por la orquesta de las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía. La Cabalgata de Carrozas tendrá lugar el 13 de agosto y estará dedicada a la historia de los Juegos Olímpicos. Al finalizar el desfile actuará Aduén Amaya.

Coti y Café Quijano

La víspera del Día Grande, el viernes 14 de agosto, Coti ofrecerá un concierto a partir de las 22.00 horas en la Plaza Grande. Después se celebrará una verbena de amanecida con Star Music, Furia Joven y el DJ Airam Vega. A medianoche se proyectará el videomapping en el frontis de la iglesia.

El sábado 15 se desarrollarán los actos religiosos y la Batalla de Flores, acompañada por los papagüevos

El sábado 15 de agosto, Día Grande de las fiestas, se desarrollarán por la mañana los actos religiosos. A partir de las 18.00 horas comenzarán la Carrera de Cintas y la Batalla de Flores, acompañadas por los papagüevos y la despedida de las carrozas.

La programación nocturna arrancará a las 20.00 horas con el DJ Aithamy Vega y continuará con el concierto de Café Quijano. La jornada concluirá con una verbena en la que participarán La Mekánica by Tamarindos, Leyenda Joven, DJ Javi Row y Pronova DJ. El domingo 16 de agosto, festividad del compatrono San Roque, se celebrarán los actos religiosos, los tradicionales juegos infantiles y un espectáculo de humor de Omayra Cazorla.

Las celebraciones continuarán el viernes 21 de agosto con una charla a cargo de la vecina Custodia Sánchez, seguida del Encuentro de Solistas Sebastián Godoy Chanito y del concierto de El Último que cierre. El programa en San Roque se prolongará hasta el domingo 23 de agosto, jornada en la que también se celebrará la fiesta de la Madrina en Roque Prieto, con una paella marinera y una fiesta de la espuma. El cierre llegará el sábado 29 de agosto con el Encuentro Juvenil Ciudad de Guía, en el campo de fútbol Octavio Estévez.