La consejera del Cabildo de Gran Canaria Minerva Alonso abandona Nueva Canarias

La consejera de Desarrollo Economía, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha abandonado Nueva Canarias, una decisión que supone una nueva baja relevante para la organización a menos de un año del periodo electoral. Aunque Alonso no ha confirmado por el momento su incorporación a Municipalistas Primero Canarias, su salida se produce en un contexto marcado por el trasvase de destacados cargos y militantes de Nueva Canarias hacia la nueva formación liderada por Teodoro Sosa.

Alonso ha sido una de las dirigentes con mayor peso institucional de Nueva Canarias durante los últimos años. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en el Cabildo de Gran Canaria. También desempeñó responsabilidades orgánicas dentro de la formación nacionalista y fue una de sus voces más visibles en materias relacionadas con la economía, el empleo y la diversificación productiva de la isla. Su salida supondría una nueva pérdida para Nueva Canarias, inmersa en un proceso de reconfiguración interna tras la creación de Municipalistas Primero Canarias.

"Seguiré desarrollando mis funciones en el Cabildo con total normalidad"

La consejera ha rehusado explicar los motivos de su salida de Nueva Canarias. Según ha señalado en declaraciones a LA PROVINCIA/DLP, cierra esta etapa "con tranquilidad" y por respeto a la organización de la que ha formado parte durante 20 años.

Asimismo, ha indicado que continuará desempeñando sus responsabilidades como consejera en el Gobierno insular "con total normalidad", al afirmar que, por el momento, nadie le ha comunicado un cambio en su situación dentro del ejecutivo insular.

La responsable política evita así pronunciarse sobre las razones de su decisión y mantiene que seguirá desarrollando su labor institucional mientras no exista una comunicación oficial que determine lo contrario.

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