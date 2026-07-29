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Cortes en la GC-1 este sábado y domingo por las obras de Belén María: horarios, tramos afectados y desvíos

El soterramiento de Belén María obliga a la Consejería de Obras Públicas a cerrar un tramo de la Avenida Marítima, con desvíos para el tráfico

Cortes en la GC-1 este sábado y domingo por las obras de Belén María: horarios, tramos afectados y desvíos

Cortes en la GC-1 este sábado y domingo por las obras de Belén María: horarios, tramos afectados y desvíos / Andrés Cruz

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Los conductores que circulen por la GC-1 este fin de semana deberán planificar sus desplazamientos con antelación. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ejecutará nuevos trabajos del soterramiento de Belén María, una actuación que obligará a cerrar temporalmente un tramo de la Avenida Marítima en sentido sur y a habilitar rutas alternativas durante dos jornadas.

Estos son los cortes previstos en la GC-1 este fin de semana

La afección al tráfico tendrá lugar el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Durante ese horario permanecerá cerrada la calzada de la GC-1, en la Avenida Marítima, sentido sur, desde la glorieta de Belén María, con motivo del desmontaje de las torres de alumbrado situadas en la mediana de la vía.

Según ha explicado la Dirección General de Infraestructura Viaria, esta intervención resulta necesaria para garantizar la seguridad de los trabajos y permitir el avance de las obras del soterramiento de Belén María.

Obras en Belén María, en La Isleta

Obras en Belén María, en La Isleta / José Carlos Guerra

¿Qué tramo permanecerá afectado?

Las restricciones se concentrarán en los 300 metros más próximos a la glorieta de Belén María, en sentido sur de la GC-1.

Además, también quedará cerrado de forma temporal el acceso desde la autovía hacia la calle José Guerra Navarro, vía que conecta con el Centro de Salud del Puerto.

Estas son las rutas alternativas

Para minimizar las retenciones, la Consejería ha previsto varios itinerarios alternativos.

Los vehículos que circulen desde la zona del Puerto de La Luz y El Sebadal podrán incorporarse a la Avenida Marítima a través de la calle Gran Canaria.

Cortes en la GC-1 este sábado y domingo por las obras de Belén María: horarios, tramos afectados y desvíos

Cortes en la GC-1 este sábado y domingo por las obras de Belén María: horarios, tramos afectados y desvíos / La Provincia

Por su parte, el acceso de los servicios de emergencia al Centro de Salud del Puerto se realizará por la calle Juan Rejón, garantizando así la atención sanitaria durante la ejecución de las obras.

Las obras continúan avanzando en Belén María

El desmontaje de las torres de alumbrado forma parte de los trabajos del proyecto de soterramiento de Belén María, una de las actuaciones de mayor envergadura que se ejecutan actualmente en la red viaria de Las Palmas de Gran Canaria.

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Cortes en la GC-1 este sábado y domingo por las obras de Belén María: horarios, tramos afectados y desvíos / La Provincia

Desde la Consejería de Obras Públicas recomiendan a los conductores planificar los desplazamientos con tiempo, extremar la precaución y seguir en todo momento la señalización provisional, ya que las restricciones estarán vigentes durante ambas jornadas mientras se desarrollan los trabajos.

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