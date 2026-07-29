La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios
El obispo José Mazuelos reorganiza parroquias y servicios en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha hecho públicos los nombramientos pastorales correspondientes al curso 2026/2027, una decisión que supone la reorganización de diferentes parroquias, servicios diocesanos y responsabilidades pastorales en el ámbito de la diócesis.
Los cambios anunciados afectarán a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura que, junto con La Graciosa, forman parte de la Diócesis de Canarias. Con estos nombramientos, la institución eclesiástica adapta la distribución de funciones y destinos de sacerdotes y otros responsables pastorales de cara al nuevo curso.
Cambios de sacerdotes en las parroquias de la provincia de Las Palmas
- Pedro Luís Martínez Rodríguez: Vicario episcopal del Sur.
- Juan Medina Naranjo. Delegado diocesano de Adolescencia y Juventud.
- Ambrosio S. Abeso Ndjeng Angono. Vicario parroquial de Nuestra Señora de los Remedios en Casablanca y Nuestra Señora de Fátima en Pedro Hidalgo, Las Palmas de Gran Canaria.
- Samuel Alirio Aguilar Mazzey. Capellán del Hospital Insular de Lanzarote.
- Juan Antonio Artiles Suárez. Párroco de Santo Domingo en Tetir, Puerto del Rosario, Fuerteventura, manteniendo las actuales parroquias.
- Juan Jesús García Morales. Párroco de San Francisco de Asís en Las Palmas de Gran Canaria, manteniendo los actuales cargos pastorales y parroquias.
- Florentino Díez Grijalba. Párroco de Nuestra Señora del Pilar en Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria.
- Víctor Domínguez González. Párroco de San Lorenzo y anejas, Nuestra Señora de la Encarnación en Tenoya y anejas, manteniendo los actuales cargos pastorales y parroquias.
- Daniel Andrés Ezquerra Muñoz. Vicario parroquial de Puerto del Rosario y anejas, y capellán del Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña.
- José Antonio Garófano Sánchez, CMF. Párroco del Corazón de María, Las Palmas de Gran Canaria.
- Santiago Quintana Díaz. Párroco de S. Roque, en Firgas; de Ntra. Sra. del Pilar, en Casablanca; de S. Pedro, en Bañaderos y de S. José de la Montaña, Trapiche.
- José Ramírez González. Párroco de Santa María del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, manteniendo su actual parroquia.
- Rayco Rodríguez Reyes, OSB. Vicario parroquial de San Lorenzo, San Antonio Abad en Tamaraceite y Nuestra Señora del Camino de Fátima en Lomo los Frailes, Las Palmas de Gran Canaria.
- Alejandro Rojas Garcés. Vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación en Tenoya, San Antonio Abad en Tamaraceite y Nuestra Señora el Camino de Fátima en Lomo los Frailes, Las Palmas de Gran Canaria.
- Eladio Gregorio Sánchez Calderón. Párroco de San Miguel y anejas en Tuineje, Fuerteventura.
- Carlos Aitor Mariezcurrena Ponce. Diácono permanente, adscrito a la parroquia de San Nicolás y San Francisco de Sales en Las Palmas de Gran Canaria.
- Domingo Antonio Morales Márquez, diácono permanente. Adscrito a la parroquia de S. Antonio Abad en Tamaraceite y Nuestra Señora el Camino de Fátima en Lomo los Frailes, Las Palmas de Gran Canaria.
Ceses de reverendos en Las Palmas de Gran Canaria
- José Luis Guerra de Armas, cesa de párroco de San Francisco de Asís, en Las Palmas de Gran Canaria.
- Nicolás Monche López, cesa de párroco de Santa María del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria.
- Antonio Perera Pérez, cesa de párroco de Nuestra Señora del Pilar en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.
Por otro lado, la Diócesis de Canarias detalla que quedan pendientes otros nombramientos que se realizarán en el mes de septiembre
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