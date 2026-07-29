Las Dunas de Maspalomas contarán con 30 agentes especializados en sistemas de vigilancia inteligentes

El Cabildo de Gran Canaria ha formado a 30 agentes de seguridad y medioambientales en el funcionamiento de la red de sensores y las cámaras de videometría inteligente instaladas en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. La jornada permitió a los participantes conocer las herramientas empleadas para observar los flujos de visitantes, detectar las áreas con mayor presión y mejorar la planificación de los operativos de vigilancia.

En la actividad participaron integrantes de la Guardia Civil-SEPRONA, la Policía Canaria, la Policía Local, el cuerpo de agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, personal de SODETEGC y técnicos responsables de la gestión del espacio protegido. La formación se desarrolló dentro del proyecto Impulsa Maspalomas, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–Next Generation EU. La iniciativa incorpora sistemas tecnológicos destinados a mejorar el seguimiento de la actividad humana y facilitar la conservación de uno de los enclaves naturales más visitados de Gran Canaria.

El consejero de Medio Ambiente, Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink durante la formación. / LP/DLP

Información en tiempo real

Durante la jornada, los asistentes conocieron el funcionamiento del cuadro de mando que reúne la información obtenida mediante los sensores y las cámaras instaladas en las dunas. Esta plataforma permite consultar en tiempo real lo que ocurre en el espacio natural y localizar los sectores que soportan una mayor afluencia.

Conservación del ecosistema dunar

La formación no se limitó al componente tecnológico. Los participantes recibieron además información sobre los valores ambientales de la reserva, las características ecológicas del sistema dunar y las actuaciones de conservación y restauración que se desarrollan en este espacio protegido.

El consejero insular de Medio Ambiente, Energía y Clima, Raúl García Brink, señaló que el conocimiento de estas herramientas permite que las intervenciones de los cuerpos de seguridad sean más precisas y eficientes. El sistema también facilita el análisis de patrones históricos de uso y la preparación de los dispositivos de vigilancia y control.

La iniciativa se integra en la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para combinar la innovación tecnológica con la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y personal ambiental en la protección de los espacios naturales de la isla.