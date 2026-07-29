De estornudo a apellido: la historia de los Artiles, el linaje de Gran Canaria que nació hace más de 500 años
Desde Flandes hasta el Caribe, el apellido Artiles narra una historia de migraciones, comercio azucarero y arraigo en la identidad canaria
Artiles es uno de los apellidos más reconocibles de Canarias, especialmente en Gran Canaria, pero su origen esconde una historia de migraciones, azúcar, Flandes y viajes al Caribe. Un linaje que comenzó a formarse en el siglo XVI y que hoy mantienen miles de personas tanto en las islas como al otro lado del Atlántico.
Un apellido que llegó desde Flandes y acabó convertido en canario
Aunque hoy Artiles es uno de los apellidos más reconocibles de Canarias, su origen se encuentra lejos del archipiélago. La historia se remonta al siglo XVI, cuando un comerciante procedente de Flandes llegó a las islas atraído por uno de los grandes negocios de la época: el cultivo y comercio del azúcar.
Según explica anaencanarias en su vídeo, este hombre llegó primero a Tenerife y posteriormente se trasladó a Gran Canaria, donde el negocio azucarero vivía uno de sus momentos de mayor esplendor. Su recorrido le llevó hasta la zona de Telde y posteriormente al entorno de Carrizal, en Ingenio, donde terminó echando raíces.
Con el paso de las generaciones, su nombre y apellido fueron adaptándose a la forma de hablar de los habitantes de la isla hasta convertirse en Artiles.
De un apellido extranjero a una de las señas de identidad de Gran Canaria
La evolución del apellido es precisamente uno de los aspectos más curiosos de esta historia. Lo que en sus orígenes tenía una pronunciación completamente diferente terminó transformándose hasta integrarse en la sociedad canaria.
Una adaptación que refleja un fenómeno muy habitual en la historia del archipiélago: la llegada de población de distintos puntos de Europa que, con el paso del tiempo, acabó formando parte de la identidad de las islas.
Hoy, el apellido Artiles está especialmente ligado a Gran Canaria. Según los datos recogidos en la publicación, miles de personas lo mantienen tanto en Canarias como en otros países donde llegaron familias procedentes del archipiélago.
El apellido Artiles también cruzó el Atlántico
La historia no se quedó en Gran Canaria. Durante los siglos posteriores, muchos canarios participaron en los movimientos migratorios hacia América, llevando consigo sus apellidos y sus tradiciones.
Uno de los episodios relacionados con este linaje se sitúa en el siglo XVII, cuando Fernando Artiles fue reclutado en Gran Canaria dentro de las conocidas como migraciones defensivas hacia América para reforzar la defensa de territorios como Santo Domingo frente a los ataques piratas.
Este tipo de desplazamientos contribuyó a que apellidos nacidos en Canarias acabaran teniendo presencia al otro lado del Atlántico.
Un apellido canario con presencia en Cuba y América
Cinco siglos después, Artiles continúa siendo un apellido muy ligado al archipiélago, especialmente a la provincia de Las Palmas.
La historia de este linaje refleja uno de los rasgos más característicos de Canarias: una tierra marcada por los intercambios culturales, las migraciones y los vínculos constantes con América.
Lo que comenzó con la llegada de un comerciante extranjero terminó convertido en un apellido que hoy forma parte de la memoria y la identidad de miles de familias canarias.
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