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La Feria de Artesanía regresa este sábado a Santa Brígida

Un total de quince puestos participarán, de 10:00 a 14:00 horas, en este escaparate del talento artesanal y de los oficios tradicionales

La Feria de Artesanía estará este 1 de agosto en Calle Nueva.

La Feria de Artesanía estará este 1 de agosto en Calle Nueva. / Ayuntamiento de Santa Brígida

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Renata Domingo

Las Palmas de Gran Canaria

La Feria de Artesanía de Santa Brígida regresa este sábado a Calle Nueva con una amplia y variada selección de creaciones. Residentes y visitantes podrán descubrir una amplia variedad de creaciones artesanales, desde modelados en porcelana fría, joyería y bisutería hasta flores artificiales, libretas, cerería y delicadas piezas de almazuela (patchwork) y macramé. La oferta incluye también accesorios elaborados en resina, muñecos de ganchillo, mochilas, bolsos, duendes decorativos, composiciones florales, cuchillería y objetos realizados en papel, tela, seda y vidrio. Se completa con velas artesanales, artículos de marroquinería y piezas confeccionadas en materiales como madera, arcilla y cuerno.

Un total de quince puestos participarán el próximo 1 de agosto en este encuentro, que cada primer sábado de mes convierte el espacio en un escaparate del talento artesanal y de los oficios tradicionales. De 10:00 a 14:00 horas, residentes y visitantes podrán recorrer la feria y descubrir piezas elaboradas de forma artesanal y con especial cuidado por el detalle, reflejo de la creatividad y el saber hacer de sus creadores.

Organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Comercio, Desarrollo Rural y Mercados Municipales, que dirige Carmen Juez, la iniciativa reafirma su apuesta por el comercio de proximidad y por la artesanía como motor de dinamización económica y cultural, en un espacio donde tradición e innovación conviven de forma natural.

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