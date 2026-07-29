Gáldar rehabilita la centenaria casa del fallecido artista Juan Borges Linares para transformarla en su Academia de Escultura

Gáldar rehabilita la centenaria casa del artista Juan Borges Linares (Gáldar, 1941-2004) en el barrio de San Isidro para convertirla en su Academia de Escultura y en un espacio de exposición de su material. La pequeña edificación unifamiliar construida en los años 20 del siglo XX, de 86 metros cuadrados y una fachada de 10 en la calle Santiago Machín, será un punto de encuentro para forjar a nuevos artistas y mostrar el trabajo del escultor, dibujante, pintor y ceramista, cuya obra sobresale en su municipio natal.

Las obras permitirán habilitar "un equipamiento de pequeña escala de barrio para uso vecinal, pero capaz de ser referente en cuanto al taller de escultura en el entorno comarcal", según los redactores de este proyecto promovido por el Ayuntamiento, al que se le cedió su propiedad. El objetivo es "hacer un merecido homenaje la figura de este escultor, manteniendo la sencillez de la fachada de su vivienda y la distribución de la primera crujía de forma que quedara en evidencia la raíz residencial del al edificación".

Herramientras, material y obras sin acabar

La obra prevé la apertura de los huecos de fachada para asegurar la accesibilidad del centro en la planta baja, mejorando la iluminación. Las dos primeras estancias harán referencia a la obra del escultor, exponiendo sus herramientas, materiales y obras quizás a medio terminar, "mostrando su proceso de trabajo, haciendo clara referencia a que este era su lugar de trabajo".

Interior de la futura academia de arte. / LP / DLP

La planta alta se destinará al taller de escultura. Este espacio, completamente cerrado al exterior, queda bajo un gran lucernario que ofrece luz y ventilación indirectas, con grandes parteluces y lamas de control solar, de forma que el trabajo se realice en un entorno óptimo.

A su vez, se dejará una fachada sencilla, donde solo se aprecia la presencia de la firma del escultor que da nombre a la escuela. Los interiores irán falseados con luminarias empotradas, carpinterías interiores de madera blanca, y exteriores de aluminio imitación madera o madera, donde las notas de color las aportará este material y el pavimento de porcelánico gris.

Seis meses

La primera fase de la obra cuenta con una dotación de 254.486,15 euros, y un plazo de seis meses para la ejecucion de la obra.

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Estado actual de la vivienda, en San Isidro de Gáldar. / LP / DLP

Juan Borges Linares fue un escultor, dibujante, pintor y ceramista galdense. Y en San Isidro estableció su taller de trabajo. Con 14 años ingresó en la Escuela Luján Pérez de Las Palmas de Gran Canaria, donde aprendió la técnica de la estética indigenista. En 1979 realizó la escultura Monumento a las Tres Princesas (Las Guayarminas), de cuatro metros de altura. En 1986 se inauguró la escultura realizada en piedra basáltica de cinco metros de altura, incluido el pedestal, que representa a la figura del último rey de Gran Canaria, Tenesor Semidán o Fernando Guanarteme, ubicada junto a la plaza de los Faycanes, en el casco histórico de Gáldar. En 2003, realiza los relieves de Andamana y Gumidafe para el salón de plenos del Ayuntamiento. Fallece el 5 de octubre de 2004, a los 62 años, tres días después de culminar la obra Santiago el peregrino, que donó al municipio con motivo del primer Año Santo Jacobeo del II Milenio.