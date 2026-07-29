Gran Canaria activa su alerta por riesgo de incendios ante una ola de calor con máximas de 40 grados

Canarias se enfrenta a una potencial ola de calor que podrían suponer varias jornadas con temperaturas en torno a los 40 grados centígrados y que podría extenderse hasta el 4 ó 5 de agosto. Por este motivo, el Gobierno Autónomo ha declarado la situación de alerta por temperaturas y riesgo de incendio forestal para todo el archipiélago, si bien especifica que la situación será más adversa en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria, cuyo Cabildo a su vez activa su propia alerta por riesgo de incendios a partir de los 400 metros de altura.

Según especifica el ejecutivo regional, a partir de los modelos meteorológicos, se espera una entrada de masa de aire cálido y seco proveniente del continente africano que dispararán las temperaturas hasta los 34 grados o más en las medianías y cotas altas de la mitad sur de Gran Canaria al principio del episodio, para ir en aumento al inicio del fin de semana sin descartar que se superen los 38 grados centígrados.

En Fuerteventura si bien no se esperan valores tan altos, también se registrarán temperaturas de hasta 33 grados, al igual que en interior de Tenerife, “sin descartarse que el episodio se extienda posteriormente a otras islas”.

Aire africano

Esta intrusión de aire africano muy cálido aplastará literalmente la capa superficial de humedad provocando una inversión térmica en la cota de los 400 metros en Gran Canaria, lo que favorece un ambiente muy cálido y seco por encima de ese nivel, con el consecuente incremento del riesgo de incendio en unas jornadas en las que además se esperan vientos moderados y con rachas fuertes en las vertientes más expuestas a los alisios. El cuadro lo completa una ligera calima en niveles altos en las islas orientales, en principio sin concentraciones significativas.

Esta declaración de alerta será objeto de un seguimiento continuo sin descartar elevar su nivel de activación o la modificación de su ámbito territorial.

"Contamos con recursos extraordinarios para afrontar los incendios en la isla y si bien los recursos son fundamentales, la concienciación ciudadana es imprescindible» Antonio Morales — Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Por todo ello, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha lanzado este miércoles al mediodía un llamamiento a la población para que extreme la precaución, esto en un contexto con cifras récord de hectáreas quemadas en la península en este 2026.

Morales, acompañado del coordinador de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BRIF), Juan Carlos Santana; y el jefe de Emergencias de la corporación, Federico Grillo, subraya, en un momento «trágico en España y en Europa”, que a pesar de la masiva participación de cuerpos de extinción regionales, nacionales e incluso internacionales con brigadas llegadas a la península de Grecia, Portugal y Turquía, entre otros, “no se han podido frenar unos incendios de récord».

Perímetro de seguridad

Aludiendo a una responsabilidad compartida entre administraciones y ciudadanía insta a los grancanarios que residen o trabajan en el ámbito rural a «a mantener protegidas las casas y las instalaciones industriales y forestales en un perímetro de seguridad de al menos 15 metros, libres de matorral y vegetación».

El presidente insular subraya que la entrada del fuego en los núcleos habitados de interior se produce «porque no se han realizado las labores preventivas», y a pesar de que Gran Canaria, especialmente desde el gran incendio de 2019 que asoló media isla desde Valleseco a Tamadaba, «contamos con recursos extraordinarios para afrontar los incendios en la isla, la evolución del clima nos obliga a extremar la precaución, y si bien los recursos son fundamentales, la concienciación ciudadana es imprescindible».

Advierte que «cada vez hay más riesgo, y un incendio fuera de la capacidad de extinción no tiene freno ni humano ni ecológico, y por ello hay que estar preparado para poner a disposición el bien común», en referencia a la necesidad de extremar la «autoprotección en cada momento».

Esta llamada de atención la realizaba apenas horas antes de que se declarase un conato de incendio en Tamaraceite, en la capital grancanaria, y que fue rápidamente sofocado gracias a la intervención de dos helicópteros de Emergencias y la Unidad Territorial de Barrios.

Pronóstico para el jueves.

Este jueves será el primero del episodio que, en detalle y según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, amanecerá con cielos poco nubosos, salvo algunas nubes altas en general, e intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como por debajo de los 400-700 metros del norte del resto de islas y una ligera calima en altura. Vendrá acompañada de un ascenso de las temperaturas más notable en las medianías orientadas al sur y el oeste, con valores de entre 30 a 32 grados en el interior y sureste de Fuerteventura, pero sobre todo en Gran Canaria, donde se podrán superar los 37 grados y con temperaturas nocturnas también altas. El viento soplará moderado del nordeste y “ocasionalmente fuerte en vertientes del sudeste y noroeste” de las islas de mayor relieve, así como en el sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde no se descartan ocasionalmente rachas muy fuertes a partir de la tarde.