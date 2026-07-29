Javier Romero da el paso y se incorpora a Primero Canarias en Mogán
El concejal se incorpora a la formación política para impulsar la creación de una asamblea local y preparar una candidatura a las elecciones municipales de 2027
El concejal Javier Romero Alonso se incorporará la próxima semana a Municipalistas Primero Canarias en Mogán, según anunció la organización política. Su entrada reforzará la creación de una asamblea local y la preparación de una candidatura para las elecciones municipales de 2027.
La formación sitúa esta incorporación dentro de su proceso de implantación en Gran Canaria. El proyecto cuenta con el liderazgo del alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, junto con otros cargos y militantes vinculados al nacionalismo progresista.
Preparación de la candidatura en Mogán
Primero Canarias señala que la futura asamblea local permitirá al partido concurrir a los comicios en Mogán y avanzar en su objetivo de presentar listas en los 21 municipios de Gran Canaria. La organización también aspira a superar la decena de alcaldías y alcanzar la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
La formación vincula la entrada de Javier Romero con la configuración de su candidatura al Ayuntamiento de Mogán. No obstante, no precisan qué puesto ocupará el concejal en la lista ni quién encabezará la candidatura municipal.
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid
Javier Romero es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid y cuenta con un máster en Community Management por la UNED. En la actualidad trabaja como realizador de programas en Televisión Canaria.
Su trayectoria incluye trabajos como técnico audiovisual, editor y realizador en distintas producciones y medios de las islas. También creó el periódico El Sur Digital y dirigió Radio Televisión de Mogán entre 2008 y 2020.
Varios referentes insulares de Primero Canarias
Primero Canarias cita entre sus principales referentes insulares a Teodoro Sosa y Óscar Hernández. La organización también menciona a Juan Antonio Peña en Telde, Marcial Morales en Las Palmas de Gran Canaria, Vanesa Martín en Ingenio y Francisco García en Santa Lucía de Tirajana.
La relación incluye además a Samuel Henríquez en San Bartolomé de Tirajana, Francisco Perera en Tejeda, Francisco Atta en Valsequillo, Ingrid Navarro en La Aldea de San Nicolás, Pedro Rodríguez en Santa María de Guía y otros representantes municipales de la isla.
Primero Canarias como participante de la Mesa de Unidad Canaria
En el ámbito estatal, Primero Canarias participa en la denominada Mesa de Unidad Canaria. Según la formación, esta iniciativa busca concentrar el voto nacionalista en una candidatura común para las próximas elecciones generales.
El proyecto pretende obtener representación en el Congreso de los Diputados y el Senado mediante una estrategia conjunta de las fuerzas que la organización define como de “lealtad canaria”. La incorporación de Javier Romero forma parte, en el ámbito municipal, de ese proceso de expansión territorial.
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