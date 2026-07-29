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El Lomo Rock Fest reúne en Telde a siete bandas canarias

La cancha del Lomo del Cementerio acogerá este sábado ocho horas de rock, punk, ska y metal

El alcalde Juan Antonio Peña presenta el cartel del Lomo Rock Fest.

El alcalde Juan Antonio Peña presenta el cartel del Lomo Rock Fest. / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

El barrio del Lomo del Cementerio, en Telde, acogerá este sábado 1 de agosto la quinta edición del Lomo Rock Fest, una jornada dedicada a la música original creada en Canarias. El festival comenzará a las 19.00 horas, tendrá entrada gratuita y reunirá a siete bandas de rock, punk, ska y metal. La programación se desarrollará en la cancha del Lomo del Cementerio durante cerca de ocho horas. El cartel estará integrado por Enac Ska, Underground Kombustible, Subresiduos, Skachaos, Enrale, Revenge and Desire y Los Iguales. Las dos últimas formaciones proceden de Tenerife, mientras que Los Iguales llegará desde Lanzarote. El resto del cartel completa una representación de diferentes propuestas vinculadas a la escena musical de las Islas.

Cartel Lomo Rock Fest.

Cartel Lomo Rock Fest. / LP/DLP

Música original de Canarias

El festival nació en 2022 con el objetivo de ofrecer un espacio a grupos que interpretan composiciones propias. Desde entonces, mantiene como criterio que toda la música programada, tanto durante los conciertos como en los intervalos entre actuaciones, pertenezca a bandas canarias.

La iniciativa pretende favorecer la difusión de proyectos musicales de distintos estilos y facilitar que el público conozca parte de la producción que se desarrolla actualmente en el Archipiélago. En esta quinta edición convivirán sonidos de rock, punk, ska y metal.

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Cultura, colabora en la celebración del encuentro. La institución municipal vincula este apoyo a su programación cultural en los barrios y a la creación de espacios para artistas y grupos de las Islas.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señaló que el festival ha crecido desde su apuesta por el talento musical de Canarias. También destacó su contribución a la actividad cultural del municipio y a la dinamización del Lomo del Cementerio. Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Martel, subrayó la variedad del cartel y la capacidad del encuentro para convertir el barrio, durante una jornada, en un espacio dedicado a la música en directo.

Siete bandas desde las 19.00 horas

El programa de esta edición comenzará a las 19.00 horas y se prolongará durante la tarde y la noche. Las actuaciones se celebrarán en la cancha del barrio, escenario habitual de una cita que alcanza este año su quinto aniversario.

Enac Ska, Underground Kombustible, Subresiduos y Skachaos formarán parte de la representación grancanaria. A ellas se sumarán las bandas tinerfeñas Enrale y Revenge and Desire, además de Los Iguales, procedente de Lanzarote.

Noticias relacionadas y más

Con cinco convocatorias celebradas, el Lomo Rock Fest mantiene su apuesta por los grupos canarios y por una programación alejada de las versiones comerciales. La cita de este sábado volverá a situar al Lomo del Cementerio como escenario para la música en directo y para proyectos que buscan ampliar su presencia entre el público de las Islas.

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