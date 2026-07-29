NC-BC acusa de transfuguismo al concejal de Mogán Javier Romero por irse a Primero Canarias y exige su acta

La ejecutiva local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Mogán ha rechazado la decisión del concejal Javier Romero de abandonar la formación con la que concurrió a las elecciones e incorporarse a la asamblea local que Primero Canarias prevé impulsar en el municipio. La organización considera que Romero debe entregar el acta de concejal y sostiene que su permanencia en la corporación municipal después de integrarse en otro proyecto político incumpliría el compromiso que había asumido ante la dirección local del partido.

Petición para que entregue el acta

El secretario local de NC-BC en Mogán, Juan Manuel Gabella, mantuvo una reunión con Javier Romero en la que le solicitó formalmente que renuncie al acta obtenida en las elecciones. Según la versión trasladada por la ejecutiva local, Romero había manifestado ante los miembros del órgano de dirección que entregaría el acta si abandonaba la organización para incorporarse a otra formación política. La dirección de NC-BC defiende que la renuncia sería la decisión coherente con ese compromiso y con la candidatura bajo cuyas siglas obtuvo representación en el Ayuntamiento de Mogán.

El edil Javier Romero. / Juan Castro

Romero solicita tiempo hasta agosto

Durante el encuentro, Javier Romero pidió tiempo para valorar la petición y anunció que comunicará su respuesta durante el mes de agosto, de acuerdo con la información difundida por la organización. Juan Manuel Gabella ha cuestionado que el concejal mantenga ahora dudas sobre la entrega del acta cuando, según afirma, había defendido dentro del partido que los cargos públicos debían renunciar a ella al abandonar la formación por la que fueron elegidos.

La ejecutiva local califica la decisión de Romero como un caso de transfuguismo y considera que supone una ruptura de la confianza depositada tanto por los votantes como por los integrantes de la organización. Estas valoraciones corresponden a la posición política expresada por NC-BC, mientras queda pendiente la respuesta definitiva del concejal sobre su continuidad en el cargo.