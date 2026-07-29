Ocho voces rescatan medio siglo de historia de La Majadilla en un documental

La historia de La Majadilla será contada por quienes han contribuido a construirla. La plaza del barrio teldense acogerá este miércoles, 29 de julio, a las 20:00 horas, el estreno de 'Memorias Vivas', un documental que recupera los recuerdos, las anécdotas y las experiencias de ocho vecinos vinculados a la evolución de este núcleo durante más de medio siglo.

La proyección se incluye en el programa de las Fiestas de La Majadilla 2026 en honor a San Ignacio de Loyola. Se trata de una iniciativa inédita en el barrio, impulsada por el Patronato de Fiestas Los Molinos-La Majadilla, coordinada por la comisión organizadora de los festejos y producida por Indie Buster Prod.

Un archivo de recuerdos

El propósito del proyecto es conservar la memoria colectiva de La Majadilla y poner en valor su patrimonio humano, social y cultural. Para ello, la producción reúne testimonios personales que permiten recorrer la transformación del barrio desde una perspectiva cercana, vinculada a la vida cotidiana y al sentimiento de pertenencia.

La iniciativa cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria y del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC). Ambas instituciones respaldan así la conservación de la memoria oral como una parte esencial del patrimonio cultural de la isla.

El documental aborda también la capacidad de organización que ha caracterizado históricamente a La Majadilla, la participación de sus habitantes en el movimiento asociativo y su implicación en la vida comunitaria. Los relatos recuperan celebraciones, costumbres y acontecimientos que han pasado de una generación a otra.

'Memorias Vivas' de La Majadilla / Instagram

Ocho protagonistas

'Memorias Vivas' rinde homenaje a Josefa del Carmen Padrón Cabrera, conocida como Carmelita; Prudencia Benítez Padrón; Antonio Rosales Hernández; Julián González Vega; Josefina Pulido Granados; Georgina Huertas Santana, Ginita; Facundo Pérez Pérez; y Francisco José Santana Peña, Paco José.

A través de sus voces, el público podrá acercarse a más de 50 años de vivencias y conocer cómo han evolucionado tanto las fiestas populares como las relaciones sociales y humanas dentro del barrio. Sus recuerdos componen un relato coral en el que se mezclan la emoción, el humor, las dificultades y los momentos compartidos.

Un legado para el barrio

Desde el Patronato de Fiestas destacan que la producción es el resultado de varios meses de trabajo, dedicación e implicación por parte de la comisión. El objetivo no ha sido únicamente reconstruir el pasado, sino dejar un legado audiovisual para las generaciones presentes y futuras.

La organización invita a participar tanto a los vecinos de La Majadilla como al conjunto de la ciudadanía de Telde y de Gran Canaria. La proyección se presenta como uno de los actos más especiales de la programación festiva, al situar en el centro a las personas que han contribuido a definir la identidad del barrio.

Música tras la proyección

La noche continuará después del estreno con una actuación musical protagonizada por Laura Martel, Misael Jordán y Beatriz Pérez. El espectáculo servirá como cierre de una jornada concebida como homenaje a las raíces, la memoria compartida y el vínculo de los vecinos con La Majadilla.