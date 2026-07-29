Onalia Bueno sorprende al elogiar a Pedro Sánchez: "Aguantar lo que aguanta tiene mérito"

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha sorprendido con una reflexión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un fragmento de su pódcast 'El Recibidor' en el que entrevista al periodista Adolfo Rodríguez, el mismo que les escribe. Aunque dejó claro que nunca votaría al dirigente socialista, la regidora reconoció públicamente su capacidad para resistir la presión que soporta al frente del Ejecutivo.

"La verdad es que hay que tener capacidad para aguantar lo que el tipo aguanta. Eso es mérito, colega", afirmó Bueno durante la conversación. La alcaldesa insistió en que este reconocimiento no supone un respaldo a las políticas del Gobierno ni un acercamiento al Partido Socialista, sino una valoración personal sobre la resistencia de Sánchez.

"Independientemente de todo lo que le está salpicando, solo esa capacidad de resistencia tiene mérito", reiteró. Bueno también aludió a los diferentes análisis que se realizan sobre la personalidad del presidente, pero recalcó que soportar durante tanto tiempo una presión política tan elevada requiere una fortaleza que, a su juicio, merece reconocerse.

"Yo nunca le votaría"

La alcaldesa quiso evitar cualquier interpretación sobre un posible cambio de posición política. Por ese motivo, repitió en varias ocasiones que nunca apoyaría electoralmente a Pedro Sánchez.

"Yo nunca le votaría a él", manifestó de forma tajante. La frase dio pie a uno de los momentos más distendidos de la conversación, cuando le pregunté, en tono humorístico, si votaría entonces a Yolanda Díaz.

Antes de reconocer la capacidad de resistencia del jefe del Ejecutivo, Bueno pidió separar las polémicas nacionales de la valoración estrictamente personal. "Quitando toda la maraña que hay a nivel nacional y sus líos, la verdad es que hay que tener capacidad para aguantar lo que el tipo aguanta", señaló.

La dirigente municipal combinó así la crítica política con el reconocimiento de una cualidad concreta del presidente. No mostró ninguna afinidad con su proyecto, pero sí admitió que mantenerse al frente del Gobierno en un escenario de enfrentamiento permanente exige una notable capacidad de resistencia.

El mensaje que trasladó a Sánchez en Arguineguín

Durante la entrevista, también le pregunté a la alcaldesa qué le había dicho a Pedro Sánchez cuando ambos coincidieron en el muelle de Arguineguín. La respuesta de Bueno fue directa: "Que si esto vuelve a pasar, no puede volver a fallar".

La alcaldesa hacía referencia a la crisis migratoria vivida en el municipio y a la respuesta ofrecida por las diferentes administraciones. Bueno ha mantenido una posición especialmente crítica con la gestión estatal de aquel episodio y considera que los errores cometidos no pueden repetirse ante una situación similar.

Sin embargo, la regidora fue todavía más contundente al describir la impresión que le produjo el presidente durante aquella conversación. "Su persona estaba allí, pero su mente no", afirmó.

Con esas palabras, Bueno cuestionó el grado de atención e implicación que percibió en Sánchez durante el encuentro. Según su relato, el presidente estaba físicamente presente en el muelle, pero su actitud no transmitía la concentración que la alcaldesa esperaba ante un problema que afectaba directamente a Mogán.

La responsabilidad de las personas en política

La conversación no se limitó a la figura de Pedro Sánchez. Onalia Bueno también reflexionó sobre la crispación que atraviesa la política española y sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.

"¿Quién intoxica y contamina la política? Las personas", aseguró. Para la alcaldesa, las formaciones políticas y las instituciones no actúan de manera independiente, sino a través de dirigentes concretos capaces de facilitar el diálogo o, por el contrario, de alimentar el enfrentamiento.

"Al final, las personas que estamos en política, como en todas las profesiones, somos las que hacemos que esta profesión sea más honrada", indicó. Bueno añadió que cuando quienes ejercen responsabilidades públicas no realizan "una política de altura", el resultado es "un circo en este país".

La alcaldesa defendió la necesidad de recuperar el diálogo entre representantes de diferentes ideologías. "Vamos a sentarnos a hablar", repitió durante la entrevista. No obstante, matizó que la posibilidad de alcanzar acuerdos depende en gran medida de las personas que participan en esas conversaciones.

El ejemplo del alcalde de Arucas

Como ejemplo de una forma distinta de ejercer la política, Bueno mencionó al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, del Partido Socialista. La regidora de Mogán destacó su disposición para dialogar con otras formaciones y diferenció su manera de actuar de lo que ella define como "sanchismo".

"Facundo es un alcalde del PSOE, de verdad, no del sanchismo", manifestó. Bueno lo describió como un responsable público capaz de hablar de política con dirigentes del Partido Popular y de otras organizaciones.

También destacó su capacidad para sostener acuerdos municipales con partidos distintos. "Es un tipo de consenso", afirmó. Para la alcaldesa, ese tipo de relaciones demuestra que la colaboración entre formaciones políticas sigue siendo posible cuando existe voluntad de entendimiento.

La decisión de Albert Rivera

La dirigente municipal recordó además la decisión que tomó el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera cuando rechazó alcanzar un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Bueno situó ese episodio entre 2018 y 2019 y aseguró que muchas personas no entendieron entonces su posición.

Con el paso del tiempo, considera que algunas de las advertencias de Rivera sobre el futuro político español resultan más fáciles de comprender. Según la alcaldesa, el antiguo líder de Ciudadanos anticipó un escenario marcado por la crispación y la división en bloques.

"Parecía que tenía una bola mágica y que iba a leer el futuro", comentó. Para Bueno, Rivera "dio en el clavo" al describir una situación parecida a la que, desde su perspectiva, atraviesa actualmente España.

La entrevista dejó así una valoración llena de contrastes. Onalia Bueno criticó la gestión de Pedro Sánchez, cuestionó su actitud durante el encuentro mantenido en Arguineguín y aseguró que nunca le votaría. Sin embargo, también reconoció una cualidad del presidente que considera innegable: "Aguantar lo que aguanta tiene mérito".