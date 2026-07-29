Puertos Canarios Inadmite la solicitud del Ayuntamiento para prorrogar la gestión del Puerto de Mogán

Puertos Canarios ha inadmitido la solicitud del Ayuntamiento de Mogán para prorrogar la concesión del Puerto de Mogán, una petición que el Consistorio elevó al ente público después de aprobarlo en el último Pleno con el objetivo de asumir la gestión directa del recinto portuario. Así se lo hizo saber el director gerente de Puertos Canarios al Consistorio moganero en una comunicación del pasado viernes 24 de julio, según reveló el concejal de NC-BC Juan Manuel Gabella durante la sesión plenaria celebrada en la mañana de este miércoles, una afirmación que le valió una acusación de la alcaldesa, Onalia Bueno, de tener "información privilegiada" porque, según la regidora, el informe llegó al Ayuntamiento el pasado lunes 27 de julio. En su intervención, Bueno recalcó que insistirá reclamando la concesión del puerto una vez venza en 2031.

El debate se produjo a raíz de la propuesta del Consistorio para desestimar la solicitud de suspensión que presentó NC-BC contra el acuerdo aprobado en el anterior Pleno para pedir la prórroga de la gestión directa del Puerto de Mogán. Actualmente, la empresa Puerto de Mogán S.A. es la concesionaria encargada de la gestión hasta el año 2031. El gobierno local sostiene que la petición de suspensión impediría al Ayuntamiento continuar defendiendo una posición jurídica que considera amparada por un acuerdo plenario vigente, por lo que finalmente fue desestimada. Por su parte, Puertos Canarios considera en su informe que el Ayuntamiento carece de legitimación para ejercer ese derecho, mientras que el Consistorio mantiene que su capacidad para solicitar la prórroga deriva de una reserva aprobada en 1987.

La concesión había sido aprobada por el Consejo de Ministros en 1981 por un plazo de 50 años y caduca en cinco años. El acuerdo municipal de 1987 estableció además que, una vez finalizada la concesión y revertida la infraestructura a la Administración, el Ayuntamiento se reservaba el derecho a solicitar una futura prórroga. Según la documentación municipal, aquel acuerdo fue notificado a Puerto de Mogán S.A., no fue recurrido y ha permanecido vigente desde entonces. El gobierno local interpreta que esa reserva permite al Consistorio defender ahora su participación en el futuro de una concesión que también reclama para sí la compañía hasta ahora encargada de su explotación.

Por su parte, el concejal del PSOE Artemi Artiles, sostuvo que su formación no está de acuerdo con la "batalla judicial que pretende poner en marcha este grupo de gobierno" en relación a la prórroga de la gestión del Puerto de Mogán porque, según sostuvo, "le va a costar dinero a los vecinos y vecinas". Afirmó que el Ayuntamiento cedió en su día la gestión del puerto a una empresa privada y señaló que es a la compañía a quien corresponde solicitar la prórroga. Por su parte, Juan Manuel Gabella catalogó el actual expediente de "auténtico disparate" y alegó que para poder pedir la solicitud de prórroga debe haber finalizado la concesión y debe haberse producido el rescate por la administración. Bueno argumentó que en el acta del pleno de 1987 se refleja que "el Ayuntamiento se reserva la solicitud de prórroga de la mencionada concesión" y culminó afirmando que "no hay debate ni interpretación".