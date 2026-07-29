Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorLuna de miel Susanna GrisoDestrucción empleoPescado frescoPedro Quevedo alcaldíaSeguros privados en CanariasPelícula con Russell Crow en Gran Canaria
instagramlinkedin

El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de unas costillas únicas: platos caseros y sabor tradicional

El establecimiento destaca principalmente por uno de sus platos estrellas y diferentes clásicos de la gastronomía

El establecimiento ofrece platos por los que los clientes quieren volver

El establecimiento ofrece platos por los que los clientes quieren volver / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Helena Ros

Helena Ros

Gran Canaria cuanta con diferentes establecimientos en los que disfrutar de comida casera, sabores tradicionales y platos elaborados con productos frescos. Uno de ellos es La Cantina de Juan, un local que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen raciones generosas a precios económicos.

El local situado en el interior de la Asociación de Vecinos de Valsendero, se ha convertido en una parada recomendada para quienes recorren esta zona de la isla, especialmente por una de sus elaboraciones.

Sus costillas cocinadas durante horas

El plato estrella de La Cantina de Juan son sus costillas de chuleta al horno, una elaboración que requiere tiempo y paciencia. La carne se cocina durante varias horas y se acompaña de una salsa elaborada con pasas, dátiles y miel de caña, una combinación que aporta un toque dulce y diferente al plato.

Hay quienes aseguran que merece la pena visitarlo y desplazarse hasta allí simplemente por este plato.

Cocina casera a precios ajustados

Más allá de sus costillas, la propuesta gastronómica del establecimiento apuesta por una cocina tradicional y casera. Entre sus platos destacan clásicos de la gastronomía como:

  • Papa arrugadas
  • Pescado a la portuguesa
  • Calamares saharianos fritos
  • Queso semicurado
  • Callos
  • Ropa vieja
  • Cochino frito

Como broche final a la experiencia, los comensales pueden disfrutar de diferentes postres caseros entre los que se encuentran la tarta de almendras, entre otros.

Horario y ubicación

La Cantina de Juan se encuentra en la calle San Luis Gonzaga, 28, Valsendero (Valleseco). Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que lo ha convertido en un rincón gastronómico de Gran Canaria perfecto para disfrutar de platos tradicionales.

Noticias relacionadas y más

Abre jueves de 19:00 a 22:00 horas, mientras que viernes y sábado ofrece tanto servicio de almuerzos de 11:00 a 17:00 horas como de cenas. Los domingos el establecimiento permanece abierto para ofrecer comidas. El resto de días permanece cerrado por descanso del personal.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Estabilizado el incendio de Telde tras afectar entre 8 y 10 hectáreas y trabajan en su extinción
  2. Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
  3. Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
  4. Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
  5. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  6. Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico
  7. El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
  8. De la 'tostada Panto' a la lotería: la rutina de Anabel Pantoja en Arguineguín

El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de unas costillas únicas: platos caseros y sabor tradicional

El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de unas costillas únicas: platos caseros y sabor tradicional

La consejera Minerva Alonso abandona Nueva Canarias

La consejera Minerva Alonso abandona Nueva Canarias

Javier Romero da el paso y se incorpora a Primero Canarias en Mogán

Javier Romero da el paso y se incorpora a Primero Canarias en Mogán

El Ayuntamiento de Gáldar transformará la Casa Borges Linares en una escuela de escultura

El Ayuntamiento de Gáldar transformará la Casa Borges Linares en una escuela de escultura

Barba blanca, pelo largo y brazaletes: así rueda Russell Crowe en Telde

Barba blanca, pelo largo y brazaletes: así rueda Russell Crowe en Telde

Las Palmas de Gran Canaria no quiere más turistas: la ciudad deja atrás el «cuanto más, mejor» para transformar su modelo turístico

Las Palmas de Gran Canaria no quiere más turistas: la ciudad deja atrás el «cuanto más, mejor» para transformar su modelo turístico

El tomate de La Aldea inicia la campaña con más agua pero falto de trabajadores

Gran Canaria vivirá un fin de semana de música con AL SOL FEST e ISLA SOUND en Maspalomas

Gran Canaria vivirá un fin de semana de música con AL SOL FEST e ISLA SOUND en Maspalomas
Tracking Pixel Contents