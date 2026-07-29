El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de unas costillas únicas: platos caseros y sabor tradicional

Gran Canaria cuanta con diferentes establecimientos en los que disfrutar de comida casera, sabores tradicionales y platos elaborados con productos frescos. Uno de ellos es La Cantina de Juan, un local que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen raciones generosas a precios económicos.

El local situado en el interior de la Asociación de Vecinos de Valsendero, se ha convertido en una parada recomendada para quienes recorren esta zona de la isla, especialmente por una de sus elaboraciones.

Sus costillas cocinadas durante horas

El plato estrella de La Cantina de Juan son sus costillas de chuleta al horno, una elaboración que requiere tiempo y paciencia. La carne se cocina durante varias horas y se acompaña de una salsa elaborada con pasas, dátiles y miel de caña, una combinación que aporta un toque dulce y diferente al plato.

Hay quienes aseguran que merece la pena visitarlo y desplazarse hasta allí simplemente por este plato.

Cocina casera a precios ajustados

Más allá de sus costillas, la propuesta gastronómica del establecimiento apuesta por una cocina tradicional y casera. Entre sus platos destacan clásicos de la gastronomía como:

Papa arrugadas

Pescado a la portuguesa

Calamares saharianos fritos

Queso semicurado

Callos

Ropa vieja

Cochino frito

Como broche final a la experiencia, los comensales pueden disfrutar de diferentes postres caseros entre los que se encuentran la tarta de almendras, entre otros.

Horario y ubicación

La Cantina de Juan se encuentra en la calle San Luis Gonzaga, 28, Valsendero (Valleseco). Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que lo ha convertido en un rincón gastronómico de Gran Canaria perfecto para disfrutar de platos tradicionales.

Abre jueves de 19:00 a 22:00 horas, mientras que viernes y sábado ofrece tanto servicio de almuerzos de 11:00 a 17:00 horas como de cenas. Los domingos el establecimiento permanece abierto para ofrecer comidas. El resto de días permanece cerrado por descanso del personal.