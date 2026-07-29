Tres de cada cuatro pacientes canarios intervenidos mediante cirugía robótica en Hospitales Universitarios San Roque con UROINTEC fueron tratados de cáncer de próstata

Hospitales Universitarios San Roque y UROINTEC consolidan su liderazgo en cirugía robótica tras cumplirse tres años de la incorporación del sistema Hugo™ RAS al programa de cirugía urológica del grupo. Desde su puesta en marcha, el equipo liderado por el Dr. Pablo Juárez del Dago, director del Servicio de Urología de Hospitales Universitarios San Roque ha realizado 220 intervenciones robóticas, convirtiéndose en el primer programa de cirugía robótica urológica desarrollado en Canarias.

La mayor parte de los procedimientos corresponden al tratamiento del cáncer de próstata. En concreto, de las 220 intervenciones, 163 corresponden a prostatectomías radicales que representan el 74,1% de toda la actividad. Este dato representa que tres de cada cuatro intervenciones realizadas mediante cirugía robótica tienen como finalidad el tratamiento del cáncer de próstata. El mismo equipo también aborda otros procedimientos complejos, como cistectomías con reconstrucción vesical mediante neovejiga por cáncer de vejiga, nefrectomías parciales y radicales por cáncer de riñón y, en menor volumen cirugías reconstructivas del aparato urinario.

Preservar la continencia y la función sexual masculina

Más allá del volumen quirúrgico, uno de los principales indicadores de calidad del programa son sus resultados funcionales. Entre los pacientes sometidos a prostatectomía radical robótica, más del 95% preservó la continencia urinaria y el 76,2% la potencia sexual transcurrido un año desde la intervención, dos parámetros que tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de estos pacientes. El programa desarrollado en Hospitales Universitarios San Roque por UROINTEC ha contado desde sus inicios con la colaboración de referentes internacionales como el Dr. Richard Gaston, pionero de la cirugía robótica urológica, y el Dr. Alberto Breda, presidente de la Sección de Cirugía Robótica (ERUS) de la Asociación Europea de Urología, contribuyendo a situar a Canarias entre los centros de referencia en cirugía robótica urológica.

Los doctores Gaston y Pablo Juárez del Dago. / La Provincia

Formación de nuevas generaciones de especialistas

Además de la actividad asistencial, UROINTEC se ha convertido en un centro internacional de formación en cirugía robótica. Gracias al programa Touch Surgery™ Live, las intervenciones realizadas desde los quirófanos de Hospitales Universitarios San Roque se retransmiten en directo a especialistas de todo el mundo. Solo durante 2026, 167 urólogos procedentes de 36 países han participado en estas sesiones formativas.

Para el Dr. Pablo Juárez del Dago, director de Clínica GUA y UROINTEC, "estos tres años han supuesto la consolidación de un programa quirúrgico basado en la excelencia clínica, la experiencia y la formación continua. Nuestro objetivo es ofrecer a los pacientes de Canarias una cirugía de máximo nivel sin necesidad de desplazarse fuera de las islas y, al mismo tiempo, convertir a Canarias en un referente internacional en cirugía robótica y formación especializada."

Para el Dr. Richard Gaston, urólogo francés y referente internacional en cirugía robótica urológica, «estoy muy orgulloso de haber contribuido durante estos tres años al desarrollo de la cirugía robótica urológica en Canarias. Hoy este programa ha alcanzado un nivel de excelencia gracias al trabajo conjunto de un equipo altamente comprometido. Lo más importante es que los pacientes pueden acceder en sus propias islas a una medicina de primer nivel. El futuro pasa ahora por la telecirugía, que permitirá seguir acercando la experiencia de los mejores especialistas internacionales a Canarias».

Para la Dra. Herminia Rodríguez, vicepresidenta de Hospitales Universitarios San Roque, «nuestro grupo sanitario mantiene una apuesta firme por la innovación tecnológica como motor de transformación del modelo asistencial en Canarias. Incorporar herramientas cada vez más avanzadas nos permite ofrecer procedimientos más seguros a los pacientes y dotar a nuestros profesionales de entornos de trabajo más precisos, eficientes y orientados a la excelencia clínica».